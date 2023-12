A németek többsége egyáltalán nem támogatja, hogy a kormány lazítson a szigorú hitelfelvételi szabályokon, amelyekkel megpróbálnák megoldani az egyre szégyenletesebb költségvetési válságot. Ez a nézet pedig nem meglepő, hiszen a takarékosságára büszke nemzetben a háztartásoknak a megélhetési válság miatt óriási adósságokat kellett felhalmozniuk a túléléshez – írta a Reuters.

A német költségvetési válság rengeteg fejfájást okoz a Scholz-kormánynak, amely már a mostani fiaskó előtt sem örvendett nagy népszerűségnek.

Fotó: Dominika Zaryzycka

Olaf Schoz német kancellár koalíciós kormánya még mindig egy múlt hónapban kihirdetett bírósági ítélet miatt szenved, ugyanis az 60 milliárd eurós lyukat ütött Európa legnagyobb gazdaságának pénzügyein, amit pedig a kiadások teljes befagyasztása követett.

Az apparátus azóta is kétségbeesetten keresi a megoldást a problémára, és nemrég látszólag meg is találták azt: átmenetileg felfüggesztenék az alkotmányban is rögzített „adósságféket”, azaz a kormány szigorú hitelfelvételi szabályait, hogy legalább valamennyire ki tudják pótolni a hiányt. Ezt azonban a szavazópolgárok nem nézik jó szemmel.

A ZDF közszolgálati televízió felmérése szerint ugyanis a németek 61 százaléka ellenzi az adósságfék lazítását, még akkor is, ha az alternatíva a jóléti és támogatási kifizetések csökkentésével járna.

Ez az ellenállás nem meglepő, hiszen a legfrissebb elemzések alapján Németországban egyre több ember néz szembe pénzügyi nehézségekkel a világjárvány, a geopolitikai feszültségek és a megélhetési válság következtében, amelyek lassan felemésztik a dolgozók jövedelmét.

A Creditreform szerint az eladósodott magánszemélyek száma 2019 óta először emelkedett idén, 17 ezerrel, 5,9 millióra. Ezzel párhuzamosan a kisebb részletfizetésű hitelek és az eltolt fizetési programok száma mintegy 30 százalékkal ugrott meg 2023-ban.

Ugyan Scholz múlt héten megpróbálta eloszlatni a lakossági aggodalmakat, és a parlamentben mondott beszédében megígérte, hogy a lakosságot meg fogják védeni a költségvetési válság hatásaitól, azonban a legtöbb embert nem tudta meggyőzni.

Már számtalanszor láttam magánszemélyeknél, ahogy a felelőtlen költekezés miatt adósságspirál alakult ki. Nem szeretném, ha az államnál is meg kéne ezt tapasztalom. Már így is mi fizetjük a legmagasabb energiaárakat és adókat, akinek pedig ezen felül is hitelre van szüksége, az nem ért a munkájához

– jelentette ki Jens Mertens német bankár. Szerinte az adósságfék felfüggesztése helyett sürgős megtakarításokat kellene végrehajtani, amelyekhez pedig később tartani kellene magukat. „Ez a német út” – tette hozzá.

A takarékosság a német nép vérében van: ez építette újra a hazájukat a második világháború után, ez erősítette meg a lemaradott, volt kommunista Kelet-Németországot az egyesülést követően és ez biztosította, hogy máig az övéké Európa legnagyobb gazdasága.

A német nyelvben az „adósság” és a „bűnösség” egy és ugyanaz,

ez pedig a gondolkodásban is megjelenik. Nem meglepő, hogy a németek megtakarítási rátája még egy ilyen válság idején is a csúcson van az iparosodott országok között, hiszen 2023 első felében pedig a háztartások átlagosan a jövedelmük 11 százalékát tették félre.

Nem akarjuk, hogy gyermekeink adósságba fulladjanak, főleg a kormány lustasága és tehetetlensége miatt. Egy magánfogyasztó már régen csődbe ment volna, és itt az ideje, hogy a Scholz-koalíció is elkezdjen így gondolkodni

– figyelmeztetett Reiner Holznagel, a Német Adófizetők Egyesülete lobbicsoportjának elnöke.