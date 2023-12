A mesterséges intelligenciák segítségével generált „AI influenszerek” az elmúlt egy évben elözönlötték az internetet, és már most elkezdték kiszorítani onnan az embereket – írta a Financial Times.

Az influenszerkedés viszonylag új jelenség: egy vonzó, általában fiatal személy a saját arcával reklámoz/ vagy próbál ki termékeket a közösségi médiában, amiért pénzt kap a forgalmazóktól. A digitális világban sokan hatalmas sikert arattak, és számos marketing-szakember szerint ez a hirdetések jövője.

A mesterséges intelligencia azonban ezt az ágazatot is a feje tetejére állítja, és a vállalatoknak már nem kell valódi influenszerekhez fordulniuk – elég generálniuk maguknak egyet.

Az olyan képgyártó programok segítségével, mint a Midjourney vagy a Stable Diffusion, néhány paraméter megadásával bárki előállíthat egy neki tetsző, virtuális embert, akit azután a termékével együtt feltölthet a közösségi médiaplatformokra. A reklámszövegek megírásában segíthet a ChatGPT, az elmúlt hónapokban megjelent hang- és videószerkesztők pedig még valósághűbbé tehetik ezeket.

Az Instagramon már most is több ezer ilyen digitális profil van: az egyik legismertebb AI-influenszer a rózsaszín hajú, spanyol Aitana Lopez, aki már most 200 ezer követőt gyűjtött össze, annak ellenére, hogy valójában nem is létezik. A márkák pedig több ezer dollárt fizetnek „neki”, hogy reklámozza termékeiket.

Ezek megjelenése természetesen aggodalommal tölti el a hús-vér tartalomgyártókat, akik jövedelméből hamarosan hatalmas szeleteket fognak kivágni a robotok, akikkel minőségben és sebességben sem tudnak versenyezni.

A hiperrealisztikus mesterséges intelligenciák betörése azonban az ágazat túlárazottságáról is lerántotta a leplet.

Megdöbbentő, hogy manapság mennyit követelnek az influenszerek néhány fotóért és egy sablonos szövegért. A legtöbb vállalatnak most ugyanannyit kell fizetnie a közösségi médiában, mint régen egy profin megcsinált reklámért a tévében

– mondta Diana Núñez, az Aitana-t létrehozó barcelonai székhelyű The Clueless ügynökség társalapítója.

Például a H&M egyik, virtuális influenszer segítségével készített reklámja 11-szer több embert ért el, és 91 százalékkal olcsóbb volt, mintha hagyományosan hirdettek volna. Ráadásul ezt házon belül, a vállalat elvárásainak megfelelően tudták elérni.

Nem befolyásolja a vásárlókat annyira, mint egy valódi személy, de sokkal jobban növeli a márka ismertségét és népszerűségét is. Összességében az AI-profilok sokkal sikeresebbek

– írta Becky Owen, a Billion Dollar Boy globális marketing- és innovációs igazgatója, a Meta kreatív innovációs csapatának korábbi vezetője.

Az influenszereket már most is sokan hamisnak és felszínesnek tartják, s míg más ágazatokban az AI betörése jelentős közfelháborodást és aggodalmat okozott még azok között is, akik nem érintettek a bevezetésükben, a marketing területén ez teljesen elmaradt. Az Instagramon nemrég több ezer influenszer indított kampányt, amelyben azt követelték az ilyen profiloktól, hogy tegyék nyilvánossá: ők nem igazi emberek. Ezt pedig sok ilyen AI megtette, és ez nem csökkentette a népszerűségüket.

Jelenleg India az egyetlen ország, amely törvényileg korlátozta a virtuális profilokat, és még kérdéses, hogy vajon a jövőben mások is követni fogják-e a példáját. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy az AI sikeresen felkavart egy túlárazott, beszűkült ágazatot, és arra kényszeríti az influenszereket, hogy végre elkezdjenek kreatív módon dolgozni – jelenleg ugyanis még a legbutább robotok is el tudják végezni a munkájukat.