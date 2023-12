Svédországban járványszerűen terjednek a lövöldözések és a robbantásos támadások, amelyeket szinte kizárólag migránsok követnek el – annak ellenére, hogy a kormány jelentős támogatást nyújt az illegális bevándorlóknak. A bűnözés pedig olyan magas szintre nőtt, hogy az már a svéd gazdaság növekedését is veszélyezteti – írta a Financial Times.

Lángoló autók Malmö belvárosában. Az ehhez hasonló támadások lerombolják a bizalmat a svéd gazdaságban.

Fotó: Johan Nilsson/AFP

Egy államban a siker legfontosabb összetevője az emberek közötti és a hatóságokba vetett bizalom. A közbiztonság hiánya hatalmas probléma hazánkban, és ha hazánk nem kezeli a rekordszintű bűnözést, az a gazdaságot is tönkreteheti

– mondta Erik Thedéen, a Riksbank elnöke.

A svéd kormánynak nemrég a hadsereget is be kellett rendelni, hogy segítsenek a rendőröknek, és több törvény szigorítása is napirenden van, mivel az országon egy soha nem látott mértékű bűnözési hullám söpör át. Az országban élő bevándorlók közösségeiből egyre több bűnbanda születik, a köztük kirobbanó háborúkban pedig gyakoriak a lövöldözések és a bombarobbantások is – a lopásokról, betörésekről és a civilek elleni erőszakról nem is beszélve.

A svéd jegybank vezetője szerint hosszú távon ezek a társadalmi problémák a gazdaság növekedési potenciálját is lerombolják. Elég globális szinten körülnézni: ahol nincsen közbiztonság vagy bizalom a rendszerben, ott szinte lehetetlen növekedést produkálni.

Egy instabil társadalomban a vállalkozásoknak megnövekedett biztonsági költségekkel kell szembenézniük, az üzletkötéseknél sokkal jobban oda kell figyelni a visszaélésekre, miközben a külföldi befektetők is messze elkerülik az országot.

Hidegzuhanyra ébredtek a svédek: megadta magát a gazdaság és a jövő is sötét Recesszióba süllyedt a svéd gazdaság, miután a harmadik negyedévben újból zsugorodott éves szinten. A legfőbb ok a háztartások és a kormányzat fogyasztásának csökkenése.

Svédországban jelenleg az egyik legmagasabb és a legmélyebb gazdasági visszaesés tapasztalható Európában.

A Riksbank november végén kénytelen volt 4 százalékon tartani az irányadó kamatot, és továbbra is magas az esély arra, hogy további emelést fognak végrehajtani. Thedéen szerint azonban az ő erőfeszítéseik addig hatástalanok lesznek, amíg a bővebb társadalmi problémákra nem születnek megoldások.

2022-től kezdve a olyan inflációs nyomásokat vettünk észre, amelyek más fejlett országban nincsenek jelen. A bűnözés is ide tartozik, és emiatt nem hajthatunk végre kamatcsökkentés

– jelentette ki a jegybank elnöke. A Riksbank előrejelzése szerint az energiaköltségek nélküli infláció idén 7,6 százalék lesz, majd 2024-ben 2,9 százalékra csökken, és végül 2025-ben éri el a 2 százalékos célt.

Thedéen viszont arra számít, hogy a svéd gazdaság idén és jövőre is zsugorodni fog, mivel a munkanélküliség folyamatosan nő, az ingatlanpiac pedig továbbra is gyengélkedik.