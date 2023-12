Ursula von der Leyen szerint Ukrajna győzelme az uniós csatlakozás lesz

Az Európai Uniónak addig kell támogatnia Ukrajnát, amíg csak szükséges – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.

Az Európai Bizottság elnöke szerint Ukrajna egyre közelebb kerül az unióhoz.

Fotó: Frederick Florin / AFP

Von der Leyen elnök ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kudarca nem jelenti automatikusan Ukrajna győzelmét.

Ukrajna nemcsak a megszálló ellen, hanem Európáért is harcol, és az európai családhoz való csatlakozás Ukrajna végső győzelmét jelenti majd.

Az uniós vezető úgy látja, hogy Ukrajna nagy lépéseket tett a csatlakozáshoz vezető reformok elfogadása érdekében.

„A kijevi parlament most hagyott jóvá két korrupcióellenes törvényt a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal személyzetéről és a vagyonnyilatkozatról, valamint elfogadta a nemzeti kisebbségekről szóló módosított törvényt is, amely a Velencei Bizottság fennmaradó ajánlását tartalmazza. Ez a törvény lehetővé teszi a kisebbségi nyelvek nagyobb mértékű használatát az iskolákban, a könyvkiadásban és a nyilvános rendezvényeken. A nemzeti kisebbségi csoportok máris pozitívan reagáltak erre a törvényre, és a mi első értékelésünk is pozitív” – taglalta Von der Leyen.

A bizottság elnöke szerint ha ezeket az intézkedéseket hatékonyan végrehajtják, akkor már a legtöbbet teljesítették a csatlakozáshoz szükséges reformfeltételekből.

Ukrajna kemény munkával bizonyítja, hogy mennyire fontosak számára az uniós értékek, így nekünk is hasonlóan kell cselekednünk.

Gál Kinga, a Fidesz uniós parlamenti képviselője felszólalásában viszont azt hangsúlyozta, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdésének kérdésében nincs egység a tagállamok között. Véleménye szerint Ukrajna az Európai Bizottság által szabott minimumfeltételeket sem teljesíti, és nem áll készen a tárgyalások megkezdésére. A nyugat-balkáni országok esetében évek óta ezért nincs előrelépés a bővítésben, ami nem helyes Gál szerint.

Egy pusztán politikai nyomásra meghozott, elhamarkodott döntés az uniós polgárok véleményének megkérdezése nélkül tovább rombolná az EU egységét – idézi a fideszes politikust az MTI. Ehhez hasonló véleményt fogalmazott meg Orbán Viktor miniszterelnök és Karl Nehammer osztrák kancellár is.