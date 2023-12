Idén december közepéig 7402 ingatlan került külföldi kézre Horvátországban. Ez a szám jóval alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában mért, amikor is több mint 10 ezer külföldi vásárolt nyaralót, lakást vagy telket az adriai országban. A poslovni.hr portál szerint a csökkenés elsősorban az Európa-szerte romló gazdasági helyzetnek tudható be, de az ingatlanárak rohamos emelkedése és a magas is hozzájárult a kereslet karcsúsodásához.

Dubrovnik továbbra is népszerű a külföldi ingatlanvásárlók körében.

A Horvát Statisztikai Hivatal adataiból kiderül, hogy a csökkenés ellenére a külföldiek körében továbbra is a tengerparti ingatlanok voltak a legnépszerűbbek, ezekből közel ötezret vettek meg, de a fővárosban is csaknem 1500 lakás került külföldi kézre.

A vásárlások többsége befektetési jellegű, a horvát ingatlanok ugyanis jól tartják az árukat a tengerparti nyaralókat pedig nyáron magas áron ki lehet adni. De van olyan nyugat-európai nyugdíjas is, aki idős korára Horvátországba költözik. A hatósági adatokból az is látszik, hogy

a legtöbb ingatlanvásárló német vagy szlovén, de érkeznek befektetők Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából is.

A tenger menti országban sok magyar is vásárol ingatlant, de hazánk állampolgárai nem szerepelnek a hivatal kimutatásaiban. Horvátországban idén nem csak a külföldiek vettek kevesebb ingatlant.

A horvát ingatlanpiac egésze rosszabb évet tudhat maga mögött, mint tavaly. A statisztikai hivatal adatai szerint a nyugat-balkáni államban 2022-ben valamivel több mint 116 ezer ingatlant adtak el, addig idén már ez a szám december közepéig alig érte el a 100 ezret.