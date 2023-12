Az ukrán haderő nyáron indított ellentámadása nem érte el a célját – Volodimir Zelenszkij ezt most először ismerte be egy riportban. A hírről az Euronews számot be frissen.

Zelenszkij őszinteségi rohamot kapott: „nem értünk célt, a háború új szakaszába léptünk” (Fotó: AFP)

Az ukrán elnök meg is indokolta, mi vezetett ehhez.

Nem a lelkesedés fogyott el, hanem a nyugati fegyverzet

– fogalmazott világosan. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a téli fagy minden akciót lassítani fog. A háború új szakaszába léptek, télen sokkal bonyolultabb a hadviselés. Ilyenkor nem csak a frontra kell koncentrálni, hanem a városokra is.

Azt is kifejtette, hogy a harc áttevődik az égbe, mert az oroszok sokkal több drónt és rakétát vetnek be, köztük ballisztikusakat is. Abból sem csinált titkot, hogy szerinte a gázai háború sokat rontott az ukránok helyzetén.