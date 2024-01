A Honda logója 1981 óta most először jelentős változásokon megy keresztül: a héten Las Vegasban zajló Consumer Electronics Show (CES) keretén belül bemutatták az új emblémát, amelyet először az új Series Zero elektromos autók fognak viselni.

A Honda Space-Hub nevű elektromos minibuszt tervez piacra dobni 2026-ban, melyen már az új embléma látható.

Fotó: global.honda

Az új, egyszerűsített forma modernebb megjelenést kölcsönöz a logónak, ezzel alkalmazkodik az egyelőre még csak koncepciószinten létező új elektromos autókhoz.

Az új logó elhagyja a H körül lévő lekerekített keretet, megkönnyítve és leegyszerűsítve a kivitelezést, ellentétben a Honda korábbi modelljein látható emblémával.

Ahogy azt a gyártó többször is kiemelte, az új logó debütálása még várat magára: a tervek szerint legkorábban 2026-ban találkozhatunk vele az utakon, a Series Zero Saloon modellen. Addig is a Honda 2024-es elektromos Prologue SUV-ja továbbra is a jól ismert emblémát fogja megkapni. Arról nem beszélt a gyártó, hogy a későbbi nem elektromos autói is megkapják-e az új emblémát.

Az új Honda-embléma elhagyja a lekerekített keretet és kiszélesíti a H betűt.

Fotó: Global.honda

A Honda korábbi terve szerint 2030-ra az elektromos és üzemanyagcellás járművek a 40 százalékát tennék ki a piacra dobott járműveinek, 2035-re pedig elérnék a 80 százalékot, végül 2040-re 100 százalékban átállnának az elektromos gyártásra.

A Honda már régóta kísérletezik az elektromos járművekkel: az utóbbi években már tesztelték az önvezető taxiszolgáltatásukat is, a Cruise-t, amely több helyen megoldás lehet az utóbbi időben fellépett taxihiányra is. Az önvezető taxiszolgáltatás nem újdonság a piacon, ugyanis San Franciscóban és Phoenixben már tesztelik a szolgáltatást. Az említett városokban a Cruise robotaxi az egyik fő tesztalany, ám mellette az Alphabet Inc. Waymo nevű, teljesen önvezető autóját is próbára teszik. Kaliforniában egy több mint ötórás nyilvános meghallgatás után engedélyezték, hogy a Cruise és a Waymo önvezető autó utcára kerülhessen.