A mezőgazdaság és a beruházások lehetnek Ukrajna kitörési pontjai

Az ukrán Gazdasági Minisztérium 2024-re vonatkozó előrejelzése szerint a beruházások mértéke idén 29,6 százalékkal növekedhet 2023-hoz képest, ami így a legnagyobb súllyal jelentkezik majd a teljes GDP növekedésben. Várhatóan tovább javulhat idén a magánfogyasztás is, valamint az ukrán termelés mértéke – írta az ukrán növekedést elemző tanulmányában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A legtöbb befektető az építőipari és az agrárágazatokban próbál terjeszkedni Ukrajnában, az újjáépítés lendítheti majd előre a gazdaságot.

Fotó: Shutterstock

A 2023-as év folyamán sikerült tovább csökkenteni az inflációt is, a korábbi 26,6 százalékhoz képest tavaly év végére 15,5 százalék körül alakult a pénzromlás mértéke. Az idei év várakozása, hogy 10 százalék körül lesz majd az inflációs ráta – írta a tanulmány.

A háború egyik meghatározó része, hogy a külkereskedelemre rendkívül negatívan képes hatni. Ukrajna esetében több, korábban jól működő szállítási útvonalat kellett átgondolni még 2022 során, emellett pedig a tengeri kereskedelem is átalakult. A fokozódó kivándorlás és tőkekivitel miatt az egyes termelőegységek kapacitása is csökkent, ami tovább fokozta az csökkenését. Emellett az energiakérdés, a gyakori áramkimaradások ugyancsak nehezítették a gazdaság ezen szektorának teljesítőképességét.

A tavalyi év során a tengeri szállítással történő export mennyisége egymillió tonnával haladhatta meg a 2022-es évi értéket.

Miután sikerült alternatív tengeri folyosókat is megnyitni a kereskedelem előtt, egyúttal sikerült növelni a gabona- és a fémexportot is. 2023 decemberében a félkész termékek kivitele 40 százalékkal, míg a síkhengerelt termékeké 45,3 százalékkal nőtt az előző, novemberi értékekhez képest. A közúti árufuvarozás, így a kivitel is csökkenő eredményekkel zárta az évet – emeli ki a tanulmány.

Ugyan a befektetői bizalom visszaállításához még hosszabb időre van szükség, de egyes vállalatok már jelezték azon szándékukat, hogy a harcok által kevésbé érintett területeken hoznának létre gyártási egységeket. A legtöbb befektető az építőipari és az agrárágazatokban próbál terjeszkedni, ami egyben előrevetíti azt is, hogy ezek a társaságok a jövőbeni újraépítésben is markánsan szeretnének majd részt venni. Emellett fellendülést mutat az ukrán startuppiac is, ahol elsősorban az informatikai vállalkozások száma kezdett gyarapodásba.

Az ukrán gazdaságban húzóágazatként jelenik meg a mezőgazdaság.

Fotó: Shutterstock

Az ukrán gazdaságban, ahogyan a termékexport adatainál is láthattuk, húzóágazatként jelenik meg a mezőgazdaság. Itt a tanulmány megjegyzi, hogy idén kihívás lesz az ukrán gazdák számára további mezőgazdasági területek aknamentesítése. Mindeddig a földek 40 százalékát sikerült megtisztítani, így még számos terület vár ilyen folyamatra a termelés előtt.

Emellett fokozni kell az agrárium finanszírozását is. A háborús kockázatok miatt nincs lehetőség a mezőgazdasági szerződések és biztosítások korábbi szintű fenntartására. Ugyan kormányzati források rendelkezésre állnak a finanszírozáshoz, ezek mértéke azonban nem nyújt elegendő garanciát. Megváltozott a termesztett növények struktúrája, a legtöbb gazda és gazdálkodási egység áttért a magasabb egységárat hozó növények termesztésére. A munkavállalók száma kritikus, ennek megoldására sikerült kidolgozni egy kormányzati programot, amelyben az ide sorolt munkásokat nem sorozhatják be katonai szolgálatra.