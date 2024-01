A jemeni húszi lázadók támadásai miatt a Szuezi-csatorna helyett egyre több teherhajó Afrikát megkerülve jut el Európába. A konténerszállítók egy része ráadásul költségcsökkentési okokból az eredeti céljuk helyett inkább a nyugat-európai kikötők felé veszik az irányt. A kialakult helyzet az adriai kikötőket érinti a legérzékenyebben.

A tengerjáró hajók kerülőútra kényszerülnek.

Fotó: Christophe Simon / AFP

A fiumei konténerterminál üzemeltetői szerint egyelőre még érkeznek hozzájuk hajók, de már több szállítmányozó cég is lemondta a foglalásait. Hasonló problémákkal néz szembe a legnagyobb szlovén kikötő, Koper is, amelynek forgalma szintén megcsappanni látszik. A Poslovni.hr hírportál szerint a mostani helyzetben az említett kikötők földrajzi előnye hátránnyá vált.

A Szuezi-csatorna irányából ugyanis az Adrián át könnyen elérhető Kelet-Közép-Európa, de az Afrikát a Jóreménység fokánál megkerülő hajóknak már nem éri meg bejönni a horvát és a szlovén kikötőkig.

A nyugat-európai dokkokból ugyanis vasúton gyorsabban és olcsóbban le tudják szállítani a rakományukat, mint ha még további öt napot hajóznának Fiuméig vagy Koperig.

Ez azért is komoly probléma mert mindkét létesítmény főleg az ázsiai kereskedelemre alapozza a működését. A kialakult helyzet miatt az olasz kikötők is nehéz helyzetbe kerültek, azért a kormányuk készen áll akár katonákat is küldeni a lázadók ellen. Bár földrajzi elhelyezkedésük hasonló, a görög és a török kikötőket a szerényebb vasúti összeköttetésük miatt a probléma nem érinti.

A gázszállítás nincs veszélyben

A konténerek mellett jelentős mennyiségű kőolaj és – a Krk szigeti LNG terminál megépítése óta – rengeteg cseppfolyós gáz is érkezik Ázsiából Európába az Adrián keresztül. Ezek a szállítmányok a jövőben is a Balkánon keresztül jutnak el a felhasználókhoz, mert a szárazföldi szállításuk sokkal bonyolultabb és drágább lenne. A krki LNG terminál egyik legnagyobb beszállítója, Katar ráadásul a terrorveszély ellenére még mindig a Szuezi-csatornán keresztül szállítja a gázt Európába, bár rövidebb időre már ők is felfüggesztették a szállításokat.