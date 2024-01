Az Apple európai nyitását szerette volna kihasználni a Spotify és Meta, ezért letöltéssel kapcsolatos újfajta lehetőségeket fontolgatnak az ügyfeleik számára. A Meta új rendszerével lehetővé tenné, hogy közvetlenül a Facebookon található hirdetéseken keresztül lehessen letölteni az alkalmazásokat. A Microsoft felhőalapú játék-előfizetéssel próbálkozott már korábban is, de az Apple nem támogatta ebben. A Spotify pedig lehetőséget kínálna a felhasználóknak, hogy hangoskönyveket, és iOS-alkalmazásokat közvetlenül a weboldaláról tölthessenek le, akár alacsonyabb áron. Ezzel megkerülnék az Apple által az App Store-on belüli vásárlásokért felszámított díjakat.

Fotó: AFP

A magas jutalékokat beszedő technológiai óriást versenyellenesnek tartja számos fejlesztővállalat.

A tech óriás azonban továbbra is fontosnak tartja, és kiáll az alkalmazásán keresztül történő letöltések ellenőrzése mellett, mivel szerinte ez szükséges az iPhone biztonságának és vírusmentességének megőrzéséhez – írta a The Wall Street Journal.

Új irányelv

Az Apple új fizetési szabályzata és irányelvei továbbra is korlátozásokkal és díjakkal sújtják azokat fejlesztőket, akik az App Store-on kívül kínálnak letöltéseket. Ez azonban tovább növelheti az óriáscég és a fejlesztők közötti feszültséget. A szoftverfejlesztő cégek – mint az Epic Games játékfejlesztő és a Spotify is – az új uniós törvénytől pont azt várták, hogy az Apple-t kordában tartja majd, és a fejlesztők az alkalmazásaikat az Apple korlátozásaitól mentesen tudják eljuttatni a felhasználóknak.

A technológiai óriáscég díjszabásait már régóta számos kritika érte, mert túl sok pénzt kér az alkalmazásaiért. Az Apple ragaszkodik a monopolhelyzetéhez, és úgy tűnik, semmi nem tartja vissza. Továbbra sem áll el ugyanis a partnereitől származó részesedéstől, amely sok esetben a 30 százalékot is elérte.

Ha a felhasználók alternatív platformot választanak – igaz, hogy jelenleg „csak” 27 százalékra tart igényt az iPhone-t gyártó Apple –, ez összességében több pénzébe kerül majd mind a fogyasztóknak, mind a fejlesztőknek, ugyanis a fizetési folyamatok feldolgozásáért is fizetniük kell a fejlesztőknek – számolt be róla a The Wall Street Journal.

Egyenlő feltételeket teremtene az EU

Az által két évvel ezelőtt elfogadott digitális piacokról szóló törvény azzal a szándékkal jött létre, hogy megfékezze a technológiai vállalatok versenyellenes gyakorlatát, és átláthatóbbá tegye a piacot.

Az Apple új szabályzatáról többek között a Spotify véleménye is az, hogy az Apple teljesen szembemegy a nagyobb és nyitottabb versennyel, és a felhasználói választási lehetőségeket sem tartja szem előtt – írta a The Wall Street Journal.