Az okostelefonokon a világ szeme, a generatív mesterséges intelligencia lehet a következő nagy dobás

A generatív mesterséges intelligencia nagyjából egy évvel ezelőtti indulása óta meghódította a technológiai világot, és szakértők szerint a új technológia nyújtotta funkciók ígéretesnek tűnnek, és újdonságot jelenthetnek számos iparágban. Azonban jelenleg még kérdés, hogy a fogyasztókat mennyire fogja meggyőzni, illetve mennyire fogja megmozgatni a piacon a kissé megtorpant okostelefon ágazatot.

Az elmúlt néhány hónapban több márka is mesterséges intelligencia által nyújtott funkciókkal látta el a telefonjait. Ilyenek például a a Google saját Pixel 8 okostelefonjai is, illetve a Samsung Galaxy S24.

A Samsung Electronics szerdán mutatta be legújabb Galaxy S24 telefonját.

A Samsung számára az új technológia egy új lehetőség is piaci pozícióinak megszilárdításában, és a márka vonzerejének megerősítésében egyaránt – számolt be róla a Wall Street Journal. Az okostelefonok, csakúgy mint a személyi számítógépek is, saját hardverükön képesek a mesterséges intelligencia algoritmusokat futtatni. A cég fejlesztői szerint az új funkciók segíthetnek valós idejű fordítással a nyelvi akadályok leküzdésében, továbbá a fényképek minőségén, a sebességen, illetve a keresési funkciókon is javítottak. Emellett kiemelt szempont a felhasználói adatvédelem. A mesterséges intelligencia funkciókat a készüléken belül, a felhőhöz való hálózati kapcsolat nélkül lehet majd használni – írta a Wall Street Journal.

A globális eladásokban a generatív mesterséges intelligencia funkcióival a Samsung várhatóan meg fogja előzni a Google Pixelt, az iPhonet, de a nagy kínai márkákat is, mint például a Xiaomi.

A Samsung Galaxy S24 széria

Elsőként az Egyesült Államokban, január végén kerülnek az üzletekbe a Samsung Galaxy S24 telefonok, amelyek három változatban készülnek. Az alapmodell 800 dollárba (280000 forint), a nagyobb képernyős S24+ 1000 dollárba (350000 forint), a csúcsmodell S24 Ultra pedig 1300 dollárba (455 000 forint) kerül majd.

A telefonok egyik újdonsága a „Circle to Search” („ keresés bekarikázással”) funkció, amellyel a felhasználó egy mozdulattal a képernyőn megérinthet és bekarikázhat bármit, valamint keresést indíthat a fotón látottak alapján – írta meg a Wall Street Journal.

A billentyűzetben is ott lesz a mesterséges intelligencia, amelynek segítségével különböző – alkalmi, udvarias, formális, informális – stílusokban a felhasználó átírhatja az üzenetet. A „Notes” alkalmazásban a mesterséges intelligencia összefoglalja és formázza az akár hosszabb megbeszélések alkalmával készített kusza, átláthatatlan jegyzeteket. kusza jegyzeteket – írta a Wall Street Journal.