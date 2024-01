Többször is beszámoltunk arról, hogy a húszik sorozatos támadásai miatt a legtöbb kereskedelmi hajó elkerüli a Vörös-tengert, és a Szuezi-csatorna használata helyett Afrikát megkerülve érkezik Európába. A szállítási idő ezáltal 10-12 nappal megnő, a logisztika költségei emelkednek. A legtöbb szakértő szerint ettől ugyan nem szakadnak fel az ellátási láncok, és a bejelentett gyárleállások is csak átmenetiek, nehézségek azért akadnak bőven. A nyugat-afrikai kikötők ugyanis nincsenek ekkora hajódömpingre felkészülve, és könnyen üzemanyaghiány alakulhat ki, illetve a hajók feltankolása már most is jelentősen drágább, mint néhány hete.

Élelmiszerhiány jöhet Európában, ugyanis nem érkeznek meg időben a hajók

Ugyanakkor a legnehezebb helyzetben az élelmiszerszállítók vannak. A kávéval, vagy éppen gyümölcsökkel, esetleg romlandó áruval megrakott hajók szintén elkerülik a veszélyes vizeket, de az LNG, olaj, és fogyasztási cikkeket szállítókkal ellentétben

az élelmiszerszállítóknál végzetes lehet a 10-12 napos menetidő növekedés. A hosszabb transzport következtében ugyanis eladhatatlanná válhatnak a romlandó áruk.

A hatás egyelőre összességében nem vészes, de a helyzet rávilágít az ellátási láncok törékenységére.

Tömeges áruhiány egyelőre nem fenyeget, de arra van esély, hogy meglóduljon az élelmiszer-infláció, az elmúlt időszakot jellemző csökkenés után (piros vonal a grafikonon). Összességében a Vörös-tenger blokádja miatt 70 milliárd eurónyi uniós agrár-, és élelmiszer export-import lehet érintett.

Csak vesztesek vannak

Itt mindenki vesztes – fakadt ki a Bloombergnek Nitin Agrawal indiai szőlőexportőr, az Euro Fruits ügyvezető igazgatója. A vállalat általában a Vörös-tengeren keresztül szállít Európába, de most a hosszabb útvonalat használja, ami megnégyszerezi a szállítási költségeket és megkétszerezi a menetidőt. Így tehát

a szőlő minősége romlik, az ára viszont a pluszköltségek miatt emelkedésnek indulna

– amit egyelőre elfogadtak az európai vásárlók. Közben Indiában elkezdődött a szüret, így aztán bármerre is mennek a hajók, mindenképpen tömegével kell értékesíteni a termékeket.

Az olasz exportőrök helyzete sem rózsás

Itáliából 4,4 milliárd dollárnyi mezőgazdasági terméket adnak el Ázsiába. A termelők attól tartanak, hogy megromlanak portékáik,a kivi, a citrusfélék, és a kínai gyömbér. Az állatszállítmányokat átirányították, és a gabonaszállító hajók is más útvonalon mennek – mondta Massimiliano Giansanti, a Confagricoltura mezőgazdasági csoport elnöke. Termékek széles köre érintett:

a sertéshús-, a tejtermékek-, a bor-, valamint tea-, és fűszerek kereskedelme érintett, a károk mértékét azonban most még nem lehet megbecsülni.

Az Egyesült Királyságban a kiskereskedelmi óriása, a Tesco már megkongatta a vészharangot. Figyelmeztettek, hogy egyes árucikkeknél áremelkedés várható. Emellett a Sainsbury együttműködik a kormánnyal, hogy megbirkózzanak a szállítmányok késésével előállt problémákkal.

A kereskedők is reagálnak

Egyes kereskedők a helyzet tisztázódására várva leállították a berakodást is. Így járt el a Mercanta kávéimportőr is. A cégnél végül úgy döntöttek, hogy folytatják a berakodást, és útnak indítják a szállítmányukat, Európában bizonyosan késésekkel kell szembenézni.

Uganda és Vietnám adja Európa kávéimportjának nagy részét, így a Vörös-tenger a kávéimport kulcsfontosságú útvonala.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kávét nem konténerekben, hanem ömlesztett árúként szállítják, ami miatt sokkal inkább ki van téve az időjárás szeszélyének. Minden valószínűség szerint a kereskedők a brazil robusta fajta felé fordulnak, az ázsiai megnehezülésével.

Ugyanakkor a Pakisztánból behozott rózsaszín só eltűnhet a polcokról, ugyanis a konténerdíjak megnégyszereződtek, és ezt az árszintet a vevők már nem fizetik meg – panaszkodott Majid Mahboob Paracha, a Shahpur Industries nemzetközi kereskedelemért felelős menedzsere.