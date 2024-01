Sztrájkra szólította fel tagjait vasárnap a németországi mozdonyvezetők érdekképviselete (GDL), miután nem sikerült megállapodniuk a követeléseikről a vasút üzemeltetője, a Deutsche Bahn képviselőivel. A tervek szerint mozdonyvezetők január 10 és 12 között nem veszik majd fel a munkát, a tehervonatokat vonató mozdonyok vezetői pedig már január 9-én sztrájkba lépnek - írja a Reuters.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A GDL már a tavalyi év végén jelezte, hogy az ünnepek után sztrájkba lépnek, tavaly decemberben már tartottak is egy 24 órás figyelmeztető munkabeszüntetést, miután a november végi tárgyalások kudarcba fulladtak.

Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a Deutsche Bahn 38-ról 35-re csökkentse a heti munkaórák számát, emellett 555 eurós béremelést és egy egyszeri 3 ezer eurós inflációs bérkompenzációt követelnek.

A német pénzügyminiszter üzent a tiltakozó gazdáknak: menjenek haza! A német pénzügyminiszter szerint a megszorításokra szükség van és senki nem várhatja el, hogy a nehéz gazdasági helyzetben a kormány mindenkinek csak adjon.

A mozdonyvezető tervezett sztrájkja csak csepp a tengerben, hiszen hétfőtől a német gazdák országszerte tüntetéseket szerveznek, a városok és az autópályák közlekedését is megbénítják, tiltakozásul, hogy a 2024-es költségvetésben megvágta a mezőgazdaságra szánt támogatásokat.

A német kormány megszorításai miatt a gazdák melett, a kamionsofőrök, a közlekedésben és a kereskedelemben dolgozók is megindulnak Berlin felé, hogy aztán január 15-én a Brandenburgi kapunál csúcsosodjon ki az akció. A Német Gazdaszövetség ugyanakkor már be is jelentette, hogy január 15-től újabb tiltakozásokat szerveznek Berlinben.