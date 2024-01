Kizárólag idő kérdése volt, hogy mikor jelennek meg a megugró költségek és az ellátási lánc problémái a vállalati eredménysorokon a vörös-tengeri krízis miatt. Mára kijelenthetjük, hogy a helyzet kezd égető lenni, az érintett cégek sorra figyelmeztetnek.

Elsőként érintett az autóipar, a Tesla kéthetes termelési leállítást tervez egy német gyárban a szállítási késések miatt, míg a svéd Volvocar AB háromnapos leállást jelentett be belga gyárában. Az esztergomi Suzuki szintén egyhetes leállást jelentett be, már az elsők között. Széles körben emelkedhet az is, a brit Tesco, Marks & Spencer és Next Plc kiskereskedő egyaránt erre figyelmeztet.

Nagyon várják a konténerszállítókat. Fotó: AFP

A leállásokat az indokolja, hogy legalább 2300 konténerszállító kerüli meg Afrikát, hogy ne kelljen használnia a Vörös-tengert és a Szuezi-csatornát, ugyanis csak így tudnak biztonságos vizeken célba érni. Ennek azonban komoly ára van, a hajósok költségei 10-30 százalékkal emelkedtek meg, a menetidő pedig 10-12 nappal hosszabb. Ez az élelmiszereknél, romlandó áruknál okozza a legnagyobb problémát, és a társaságoknak nagyobb készlettel kell dolgozniuk, mint eddig, ugyanis ritkábban kaphatnak alapanyagot Ázsiából.

A jegybankárok is megkongatták a vészharangot,

elképzelhető, hogy a kamatcsökkentés lassabb ütemű lesz a vártnál, ha az infláció magasabb marad (a költségek emelkedése miatt).

Emellett a fuvarbiztosítások díjai is nőttek, a folyamatokat látva sok cég tervezi újra eredménycéljait.

Autószektor a frontvonalban

A Bloomberg szerint az elmúlt három hónapban 5 százalékkal csökkenhettek a globális autóipari bevételek, ugyanakkor a szállítmányozók a vörös-tengeri helyzet egyértelmű nyertesei.

A Maersk konténeres cég részvényének árfolyama 13 ezer dán korona körül áll, nagyjából azon a szinten, mint a hónap elején. Eközben a konténerbérlés ára egyes viszonylatokon 300 százalékot is emelkedett.

A megváltozott helyzetre az elemzők is reagáltak: Thomas Brenier, a párizsi Lazard Freres Gestion egyik vezetője szerint most el kell fordulni az autógyártóktól, ugyanis

ez az egyik első terület, amely megszenvedheti a válságot a kifeszített ellátási láncai miatt.

Emellett a kiskereskedelmi cégeket is érdemes elkerülni, ugyanis a kereskedelemben áruhiány fenyeget. Úgy véli, számtalan profitwarning lát majd napvilágot heteken belül.

Szárnyaló biztosítási és szállítási szektor

Ugyan kedvező eredmények jöhetnek az említett szektorokból, de a költségek kilövése bizonyosan emeli majd az inflációt is – állapítja meg a Bloomberg. Ugyanakkor valószínűsíthetően

jócskán megnő a hajózási társaságok vagyona, azaz egyfajta győztes lehet a Maersk vagy éppen a Hapag-Lloyd AG Európában.

A tengerentúlon a ZIM Integrated Shipping és a japán Mitsui OSK Lines bevételei ugorhatnak meg.

A Maersk éve kiemelkedő lehet, ugyanis a Bank of America a közelmúltban megduplázta a dán cég bevételére vonatkozó becslését, a Goldman Sachs szerint az mértékében is megmutatkozik majd a szabad cash-flow brutális növekedése.

A légi áruszállítás nyerő lehet

– mondta David Vernon, a Sanford-Bernstein and Co. egyik vezetője. Igazi nyertes lehet tehát a FedEx, a United Parcel Service és a DHL csoport.

Inditex vs. Primark

Richard Chamberlain, az RBC Capital Markets elemzője szerint az Associated British Foods Plc tulajdonában lévő

Primark és a Hennes & Mauritz AB erősen kitett a tengeri szállítmányozás felé,

ugyanis Ázsiában gyártatja termékeit, ám például a Zarát birtokló Inditex főként a közeli országokból tölti fel árukészletét. A bútorgyártók között a francia Maisons du Monde lehet a legnagyobb vesztes, ugyanis áruinak háromnegyedét Ázsiában szerzi be, és 90 százalékukat hajóztatja. A Bernstein szerint az igazi globális márkákat, az Adidast és a Nike-t is érinti a hajózási zárlat.

Nem jön vissza a Covid

Minden gond ellenére a legtöbb vélemény szerint nem jönnek vissza a Covid-korszak problémái. John Murphy, a BofA elemzője arra emlékeztetett, hogy most a szállítási költségek majd 60 százalékkal alacsonyabbak a járvány idején tapasztaltnál. A járműárak viszont a vártnál magasabb szinten ragadhatnak.

Egyelőre nem reagált hisztérikusan az olajpiac, de a helyzet ingatag,

a fekete arany ára is felfelé indulhat, ha az elhúzódó konfliktus kínálati hiányt okoz. Tény, hogy a hajókövetési adatok szerint negyedével csökkent a Bab el-Mandeb-szoroson átmenő olajat vagy olajszármazékot szállító hajók aránya az idei évben.