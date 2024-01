Az afrikai sertéspestis ismét megjelent az országban, a juhállomány esetében a kéknyelvűség, más néven kéknyelv-betegség okoz gondokat.

Az afrikai sertéspestis terjedésének megelőzése miatt több mint 50 ezer állatot kellett elaltatni.

Nagy a pörgés a vágóhidakon.

Fotó: GettyImages



A várakozások szerint a malac ára élősúlyban a mostani helyzet miatt akár az 1000 dináros (3100 forint) szintet is elérheti, miközben a reális ára 550 dinár lenne. Az árakat azonban a kínálat és a kereslet aránytalanságai és a betegség megjelenése okozta kockázat miatt emelik. Mindez a vágójószág árának emelkedését is generálja, mert jelentős hiányra számítanak, amit esetleg csak importtal lehet orvosolni.

Az egyébként is magas tőkehúsárak most tovább emelkednek.

A tarja kilogrammonként 750 dinár, a csont nélküli hosszúkaraj 850-900 dinár, ugyanennyit kérnek a combhúsért is. A szűzpecsenye ára eléri az 1400 dinárt is. A sertéscomb novemberben 800 dinárba került, vagyis most mintegy 10-15 százalékkal drágább. A bárányok élősúlyban 500 dinárba kerülnek, a bárányhús jóval 1000 dinár feletti összegbe. A marhacomb ára hónapok óta változatlan, kilogrammonként 1400 dinárba kerül. A csirkehús viszont olcsóbb lett. A csirkemellfilé 700 dinár körül alakul. A grillcsirke egészben 220-260 dinár.