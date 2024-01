Erős, 13,9 százalékos növekedéssel zárta az újautó-piaca a 2023-as évet, s ismét átlépték a 10 millió darabos lélektani határt: a közösség határain belül összesen 1 547 717 darab új autóra szereltek rendszámot. Valamennyi tagállamban nőttek az eladások, egyedül Magyarország lógott ki a sorból a maga 3,9 százalékos éves visszaesésével – derül ki az Európai Személyautó-gyártók Szövetségének (ACEA) csütörtök reggel kiadott összefoglalójából.

Fotó: Shutterstock

A legtöbb piacon két számjegyű növekedést regisztrálhattak, a britek kiszállásával top4-esre szűkült élmezőnyben Olaszország (+18,9 százalék), Spanyolország (+16,9 százalék) és Franciaország (+16,1 százalék) volt a sorrend.

Az olaszok kiugró teljesítménye azért kelthet kisebb meglepetést, mert a gazdasági válsággal dacoló országban a vásárlók állítólag kivárnak, hogy a Meloni-kormány végre meghirdesse az egymilliárd eurós autócsere-programját, amellyel az elektromos átállást ösztönözné.

A gazdasági válság Németországot most talán még erősebben érinti, mint az olaszokat, ott viszont ez meg is látszik a számokon: Európa legnagyobb autópiacán csak 7,3 százalékkal adtak el több új autót az előző évinél (2,84 millió darab), de ezzel is toronymagasan vezetik a rangsort.

Folyamatos és dinamikus az elektromos autók előretörése az eladásokban: decemberben már 18,5 százalékkal vették ki részesedésüket a forgalomból, s ezzel 14,6 százalékosra húzták fel az egész éves statisztikájukat,

és stabilan őrzik harmadik helyüket a hajtás szerinti listán, megelőzve a dízelmotorral szerelt autókat, melyeknek piaci részesedése a 2022-es 16,4 százalékról 13,6 százalékra csúszott le (1,4 millió darab), decemberben már 9,1 százalékos volt az év per év alapú csökkenés a forgalmukban.

Főként a top4 kiemelt piacon fordultak el a dízelautóktól, a spanyoloknál például 26,5 százalékos volt a keresletcsökkenés irántuk tavaly decemberben.

A benzines autóknál a december 5,1 százalékos éves bővülést hozott, az olaszoknál például 24,9 százalékkal nőtt a igény irántuk, a teljes évet pedig 3,7 milliós eladás jellemezte az Európai Unióban. Piaci részesedésük a bővülés ellenére enyhén mérséklődött, méghozzá 36,4-ről 35,3 százalékra.

Nagyon mennek még a normál hibridek (HEV), decemberben 26 százalékos plusz szerepel mellettük, az éves bővülés pedig 29,5 százalék volt (2,7 millió darab), 25 százalékos teljes piaci részesedést eredményezve. Meglepő, de ellentétes mozgás jellemzi a tölthető hibrideket (PHEV).

Fő piacukon, Németországban decemberben a negyedére zuhant vissza az értékesítésük, míg a teljes piacon 40 százalékos volt a havi visszaesés. Ennek megfelelően az éves mérleg is szomorúan fest: részesedésük 14,7-ről 7,7 százalékra esett vissza.

Visszatérve az elektromos autókhoz, náluk is törés volt decemberben: 2020 áprilisa, azaz a pandémia kiteljesedése idején mértek legutóbb a decemberi 16,9 százalékos bővülésnél (160,7 ezer darab) alacsonyabb dinamikát. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a németek a hó közepén egyik napról a másikra leállították a zöld autók vásárlásához nyújtott támogatási programot.

Fotó: Shutterstock

Ennek ellenére az éves 37 százalékos keresletbővülés és az Európai Unióban másfél milliónál is több eladott villanyautó önmagért beszél. A márkák versenyében megingathatatlan a Volkswagen csoport első helye, őket a Stellantis csoport és a Renault csoport követi.