Az Apple tájékoztatása szerint a Vision Pro 3499 dollárba (több mint 1,2 millió forint) kerül majd, és elérhető lesz az összes amerikai Apple üzletben és az Egyesült Államokon belül az online Apple Store-ban is.

Fotó: Josh Edelson / AFP

A prémium ár is azt mutatja, hogy nem szokványos tömegcikkről van szó.

A cég piaci versenyhelyzetén is javítani szeretne, a fokozódó gazdasági versenyben. A gazdasági lassulás következtében a vállalat eladásai ugyanis a legutóbbi pénzügyi negyedévben visszaestek – írta a Wall Street Journal.

Az Apple szintén virtuális élményt nyújtó riválisai között szerepel a Sony, a Samsung Electronics, vagy a Meta jelentősen olcsóbb Quest 3 headsetje, amely 500 dollárba(173 000 forint) kerül.

A cég szerint a virtuális valóságot és háromdimenziós alkalmazásfelületeket kínáló Vision Pro szemüveg, elmossa a határt a valóság és a digitális világ között. A What the Golf?, a Game Room vagy a Super Ninja nevű új virtuális játékokkal is hozzájárul az egyedi élményhez.

A virtuális valóságba repítő korszakalkotónak beharangozott„ térbeli számítógépet” a felhasználó a levegőben tett kézmozdulatokkal, a szemével és a hangjával képes irányítani. Az eszköz további előnye, hogy a videojátékozást és a filmélményt is forradalmasíthatja, illetve grafikai munkákban is segíthet, vagy akár egy komplett virtuális irodát is kialakíthat a felhasználó. A Quest 3-hoz képest kényelmesebb kialakítású, és nem kell hozzá kontroller, mint a Quest 3 modellhez. A Vision Pro nagy felbontású OLED -kijelzővel rendelkezik, amely egyedi, és tiszta vizuális élményt biztosít. A futurisztikus megjelenésű eszköz emellett 256 GB tárhellyel rendelkezik, illetve az eszköz dobozában többek között találhatunk majd egy külső akkumulátort, egy USB-töltőt egy töltőadaptert, és két fejpántot is.

A cég nagyjából egymillió példány gyártását tervezi az idén, de egyelőre az Egyesült Államokban értékesítik majd. Európában várhatóan jövő év elejétől lehet majd kapni.