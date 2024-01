A hazánkban is gázkutatásokat végző kanadai Vermilion vállalat 2019-ben két jelentős földgázmezőt is felfedezett Kelet-Horvátországban. A kitermelés megindításához, viszont komoly infrastrukturális fejlesztésekre volt szükség, melyek mostanra készültek el. A két egymástól néhány kilométerre lévő kút összesen napi 125 ezer köbméter földgáz kitermelését teszi lehetővé.

LNG tankerek a Krk-szigeti terminálnál

Fotó: AFP

A kutakból a felszínre hozott szénhidrogént a horvátok egyenesen a hálózatra kapcsoljak, így képesek közvetlen módon ellátni Szlavóniát gázzal. A kormány és a kanadaiak megállapodása értelmében

a beruházás megtérüléséig a Vermilioné lesz a gázeladásából származó összes bevétel, ezt követően pedig a profit fele-fele arányban oszlik majd meg az állam és a beruházó között.

Az új lelőhely nagymértékben hozzájárul majd Horvátország energiabiztonságához. Dél-nyugati szomszédaink ugyanis ezzel egymilliárd köbméter fölé emelik az éves földgáz kitermelésüket és így már képesek saját szükségleteik csaknem 40 százalékát kielégíteni. A legnagyobb horvát gázlelőhelyek egyébként az Adria északi részén vannak, de jelentős gázmezőket találtak a közelmúltban Közép-Horvátországban is. Utóbbiakat a kitermelés befejezése után átalakítják majd földalatti gáztározókká.

Az LNG terminál is bővül

A horvátok a hazai termelésen kívül főleg tengeri úton érkező LNG-ből elégítik ki a gázigényeiket. A cseppfolyós gáz lefejtésére Krk-szigeten épült az ország első terminálja, mely a hazai piacon kívül más környező országok, köztük Magyarország számára is biztosít gázt. Az évi 2,9 milliárd köbméter földgáz lefejtésére alkalmas létesítményt a horvátok most tovább bővítik így a terminál hamarosan eléri 6,1 milliárd köbméteres évi kapacitást. Mivel a horvátok az LNG-t úszó, úgynevezett FSRU-rendszeren keresztül fejtik le, ezért a bővítés nem túl bonyolult, elég csak egy újabb lefejtő hajót vásárolni, amit azután csatlakoztatnak a már meglévő hálózatra. A hajót már megrendelték Kínából és várhatóan a nyár közepén meg is érkezik.