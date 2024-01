Nem mindennapi esett miatt került bajba egy világhírű művész. A Dominikai Köztársaság mezőgazdasági minisztériumához tartozó növénykarantén-ellenőrzési szolgálat (AIPC) technikusai a Higüey-i Punta Cana nemzetközi repülőtéren lefoglaltak egy nagy mennyiségű élelmiszercsomagot Julio Iglesiasnál – írta meg a Dominican Today.

Julio Iglesias visszaeső gyümölcs- és zöldségcsempésznek számít.

Fotó: Getty Images

A spanyol énekes poggyászában az ellenőrök összesen 42,16 kilogrammnyi epret, málnát, áfonyát, cseresznyét, paradicsomot, céklát, zellert, babot, spenótot, salátát, gombát, rukkolát és csirkehúst találtak, amelyet a Dominikai Köztársaságba akart becsempészni. Enrique Iglesias édesapját a Bahamákról induló N768JJ számú járaton kapcsolták le rakományával együtt múlt szerdán.

Az üggyel kapcsolatban a mezőgazdasági tárca növényegészségügyi igazgatója, Rosa Lazala sajtótájékoztatót tartott. Bár nem közölte a spanyol művész nevét, azonban a repülőtéri források azonosították, hogy Julio Iglesiasról van szó. A 80 éves énekes visszaesőnek számít, mivel korábban már többször is megpróbált más országokból gyümölcsöket és zöldségeket csempészni a Dominikai Köztársaságba.

A minisztérium közleménye szerint munkatársaik a repülőterek mellett a szárazföldi határátkelőhelyeken is folyamatosan tartanak ellenőrzéseket, hogy ne kerüljenek az országba olyan állati vagy növényi eredetű termékek, amelyek veszélyeztethetik a hazai termelést. A szigorú szabályozásra a tárca tájékoztatása szerint azért van szükség, mert az ország La Altagracia tartományában már többször is a helyi mediterrán gyümölcsfajokat megtámadó járvány ütötte fel a fejét, amelyet a Punta Cana repülőtéren leszálló turisták hoztak be.