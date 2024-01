A világ legnagyobb mezőgazdasági gépgyártója, amely a számítógéppel támogatott szolgáltatások fejlesztésébe már eddig is dollármilliókat fektetett, megállapodást írta alá a SpaceX Starlink nevű űripari cégével, amely nagy sebességű műholdas internetkapcsolatot biztosítana traktorokon és egyéb mezőgazdasági gépeken. Ezzel a világ távoli pontján lévő területeket is megfelelő internetszolgáltatással képesek majd ellátni, és a már meglévő technológiákat egyre többen ismerhetik meg – írta meg a The Wall Street Journal.

Fotó: Shutterstock

A John Deere tavaly mutatta be önvezető traktorait. Gépeinek nagy része már használ például GPS-navigációt, az legújabb innováció egyebek között lehetővé teszi, hogy egy mobileszközzel is be lehet indítani, és követni a traktort, és közvetlen emberi irányítás nélkül, egyedül is képes dolgozni a szántóföldön.

Ezen technológiák hatékonyabb és elterjedtebb használatához nagy sebességű internet szükséges, amelynek segítségével a távolabbi területek is bekapcsolhatók a vérkeringésbe. Az USA-ban a mezőgazdasági területek nagyjából 30 százalékán, Brazíliában pedig – amely a világ egyik legnagyobb agrárországa – több mint 70 százalékán nincs megfelelő internetkapcsolat.

A The Wall Street Jornal beszámolója szerint a gazdálkodóknak az új technológia használatához olyan Starlink-antennákat kell telepíteniük a járműfülkék tetejére, amelyeket nehezen megközelíthető terepre terveztek.

A John Deer és a Starlink egymást segítve érhetnek el jelentős növekedést a piacon. a Starlink jelenleg pályán lévő 3000 műholdját 42 ezerre növelné a közeljövőben – számolt be róla még márciusban a Business Insider.