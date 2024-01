A szórakoztatóiparban dolgozó zenészeket tömörítő szakszervezet, az American Federation of Musicians (AFM) hétfőn kezdi meg az egyeztetéseket az új kollektív szerződésről a producerek képviseletével (Alliance of Motion Picture and Television Producers – AMPTP).

A tavalyi sztrájkok után az idén újabbak jöhetnek Hollywoodban.

Fotó: AFP

A szakszervezet olyan megállapodásra törekszik, amelyik jobban tükrözi a streaming média jelenlegi helyzetét. Az AFM emellett védelmet akar a mesterséges intelligenciával szemben, valamint béremelést, egészségügyi ellátás javítását, jobb munkakörülményeket és a streaming-tartalmakért járó pótlékot.

Az AFM szerint a hangfelvételeken dolgozó zenészek 75 százalékkal kevesebbet keresnek a streaming szolgáltatások miatt.

„A szórakoztatóipar alapvetően megváltozott”, írták közleményükben, a zenészek azonban „nem kapnak ennek megfelelő kompenzációt a streaming médiáért”.

Tino Gagliardi, az AFM elnöke és főtárgyalója a CNN-nek azt mondta, hogy a szakszervezet „kész lesz bármit megtenni azért, hogy elérjük, amit meg kell kapnunk, hogy a zenészek élete jobb legyen”.

„A zenészeink jövedelme az elmúlt évben csökkent az üzleti modell változása és a termékünk forgalmazásának módja miatt. Ezt helyre kell hoznunk, hogy a tagjain továbbra is tudjanak pelenkát venni, lakbért fizetni, jelzálogot fizetni, és tisztességes bért kapni, tisztességes nyugdíjjal” – hangsúlyozta.

Nemcsak forgatókönyvírók és színészek, hanem zenészek nélkül sincsenek filmek.

Fotó: GettyImages

Az AFM szerint mintegy 70 000 tagja van az Egyesült Államokban és Kanadában: zenekarokban, klubokban és színházakban dolgozó hangszeres zenészek, valamint azok, akik filmekhez, televíziós műsorokhoz, reklámokhoz és egyebekhez készítenek zenét.

„A zene adja a kedvenc filmjeink és tévéműsoraink lelkét, és ezek a dolgozók tisztességesebb bánásmódot, jobb szerződés érdemelnek. Jó szándékkal vágunk neki a tárgyalásoknak, és reméljük, hogy a producerek is ezt teszik” – mondta a hírtelevíziónak Gagliardi.

Az AMPTP produktív egyeztetésre számít. Nyilvánvalóan szeretnék elkerülni, hogy megismétlődjön az, ami tavaly történt, a forgatókönyvírók és színészek több hónapig tartó sztrájkja.

Azonban nem az AFM az egyetlen szórakoztatóipari szakszervezet, amely az idén beszüntetheti a munkát a követelései alátámasztására.

Júliusban lejár a produkciós személyzet kollektív szerződése is, és 170 000 tagot tömörítő szakszervezetük, az IATSE vezetője, Matthew Loeb sem zárta ki a sztrájkot.

„Az emberek készen állnak a harcra, és a stúdiók rosszul tennék, ha azt hinnék, hogy annyira meggyengítettek minket, hogy nem tudunk küzdeni” – figyelmeztetett.