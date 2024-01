Hamarosan elkészül az ütemterv az új építésű a gáztüzelésű erőművekről – jelentette ki Robert Habeck német alkancellár és gazdasági miniszter a Handelsblatt éves energiaügyi találkozóján. Azt viszont nem erősítette meg, hogy a stratégiáról szóló tárgyalások kedd este lezárultak.

Fotó: AFP

A 40 milliárd euróra (több mint 15,4 ezermilliárd forint) becsült költségű terv célja, hogy elegendő villamos energiát termelhessen Németország, amíg nem oldják meg a megújuló energiaforrások használata során felmerülő tárolási problémákat. Kormányzati és ipari források a Reutersnek hétfőn azt mondták, hogy az érintettek hamarosan megállapodnak az erőműbővítési stratégiáról, amely bírálatokat váltott ki a szén és a gáz kivezetését szorgalmazó környezetvédők részéről.

Habeck közölte, hogy a beruházással járó költségek egy részét Berlin megtérítené a közműcégeknek, amelyek hónapok óta követelték a kormányzati támogatást, mivel a beruházás nem lenne gazdaságos állami dotáció nélkül. Néhány hónapja a közüzemi szolgáltatók az súlyosbodására is figyelmeztették a kabinetet. Ugyanis az Északi Áramlaton keresztül történő orosz gázszolgáltatás leállítása után Németország más európai országokhoz hasonlóan úszó tároló- és visszagázosító egységek (FSRU) építésével kívánta biztosítani földgázszükségletét, amíg a tervezett új, állandó terminálok fel nem épülnek és üzembe nem állnak.

Bár a Wilhelmshavenben, Brunsbüttelben és Lubminban lehorgonyzott úszó létesítmények azóta már működnek is, és fogadják az LNG-szállítmányokat, az ipari vezetők úgy látják, hogy Németország és Európa a fejlesztések dacára gázfronton még egyáltalán nem lélegezhet fel. Ehhez kapcsolódik, hogy az ország bezárta az atomerőműveket is, így égető szüksége van új erőművekre. Berlin pedig gáztüzelésű és hidrogénnel is üzemelő létesítmények építésére törekszik.