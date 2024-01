Kína 2023-ban figyelemre méltó növekedést regisztrált az autó eladásokban: az értékesített járművek száma az exporttal együtt elérte a 30,1 milliót, ami 12 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest – derül ki a Kínai Autógyártók Szövetségének (CAAM) adataiból. A távol-keleti ország ezzel megdöntötte a 2017-es, 28,9 milliós rekordot. A decemberi eladások 23,5 százalékkal nőttek éves szinten.

Fotó: AFP

Az e-autók is kapósnak bizonyultak, amelyekből 9,49 millió fogyott. Ez éves összevetésben 38 százalékos gyorsulásnak számít. A világ második legnépesebb országa 2023-ban 4,91 millió járművet exportált, ami 58 százalékos emelkedést jelent: a legfőbb célpont ezen a téren Oroszország és Mexikó volt. Az elektromos járművek kivitele 77 százalékkal ugrott meg, főleg a thaiföldi és a belgiumi rendelések nőttek.

Ha a CAAM adatai helytállóak, akkor Kína lett a világ a legnagyobb autóexportőre, ezzel megelőzve Japánt. A haszongépjárművek iránti kereslet is helyreállt a 2021-es és 2022-es, világjárvány miatti leállások okozta visszaesésből: a tehergépkocsik és buszok összértékesítése 22 százalékkal 4,03 millió darabra nőtt. A CAAM szerint a kínai márkák a piac 56 százalékát birtokolják,

míg a villanyautók részesedése elérte a 31 százalékot.

Ez azt mutatja, hogy a kínai kormány támogatása mellett a fogyasztók is egyre nagyobb számban igénylik a tisztán elektromos járgányokat, valamint a hibrideket is. Az idei rekordot a kínai elektromos járművek iránti globális kereslet növekedése, valamint az autógyártók közötti éles verseny – a cégek kedvezményekkel és új modellekkel csábították a vásárlókat – táplálta. Az orosz piac meghódítása is javította a számokat.

A szervezet a vártnál jobb eredmények szerény, 3 százalékos célt tűzött ki az idei évre. Ugyanis az szubvencióellenes vizsgálatot indított a kínai elektromos autók ellen, míg az Egyesült Államok a vámok emelését fontolgatja, így visszaeshet a kivitel. Az orosz piac stabilizálódásával, a bázishatás miatt a gyártók a 2023-as kiugrást nem tudják megismételni.

A Világbank előrejelzése szerint a távol-keleti ország gazdasági növekedése 2024-ben 4,5 százalékra lassul a 2023-ra prognosztizált 5,2 százalékról lefelé, így a fogyasztók kevesebb járművet vásárolhatnak. Ugyanakkor Peking bőségesen támogatja az e-autók terjedését, ami jótékony hatással lehet a piacra. Ehhez kapcsolódóan érdemes megemlíteni a BYD és a Tesla rivalizálást is.

A kínai gyártó a teljes évben 3 024 417 járművet adott el, a mérleg nyelve már az elektromosok javára billent, ezekből 1 574 822 darab, a hibridekből 1 449 595 talált gazdára. cége ezzel szemben 1 808 581 villanyautót adott el, vagyis a tisztán elektromos autók terén egyelőre a Tesla vezet, de a BYD egyre közelebb kerül ahhoz, hogy letaszítsa a trónról.