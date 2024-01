A brit-ausztrál bányászati óriás, a Rio Tinto még 1997-ben szerzett kutatási engedélyt a guineai Simandou-hegységben, ahol vasércet talált. A megvalósítást azonban több tényező is hátráltatta: a politikailag bizonytalan nyugat-afrikai országban az elmúlt 27 évben két puccs történt, és gyakoriak voltak az utcai összecsapások, legutóbb 2021-ben vette át a hadsereg az állam irányítását.

Fotó: Thomas Dressler / AFP

Ez idő alatt a Rio Tinto hat vezérigazgatót fogyasztott el, elvesztette az engedélyek felét, bírósági csatákat vívott, és rendezte a korrupciós vádakat az amerikai hatóságokkal. A projekt pedig olyan nagy lett időközben, hogy a cég ki akart szállni, de az eladás végül meghiúsult. A beruházás ugyanis túl drága ahhoz, hogy egyetlen bányavállalat egyedül fejlessze, ezért a Rio Tinto, a guineai kormány és legalább hét másik cég,

köztük öt kínai vállalat partnerségében valósul meg.

A Rio Tinto a Simfer nevű bányát a világ legnagyobb alumíniumgyártójának számító, a Chinalco által vezetett konzorciummal közösen fogja építeni. A WCS projektet a Baowu, a világ legnagyobb acélgyártója építi a szingapúri székhelyű Winning International által vezetett konzorciummal partnerségben. A felek finanszírozásával megvalósul egy 552 kilométer hosszú vasútvonal is, amely a hegyvidékről a tengerpartra szállítja a nyersanyagokat.

Ehhez kapcsolódóan egy mély vízi kikötőt is kialakítanak az Atlanti-óceán partvidékén. A Rio Tintónak és a Chinalco konzorcíumnak egy további 70 kilométer hosszú vasúti mellékvonalat is finanszíroznia kell, amely összeköti a bányát a fővonallal. A Rio Tinto részesedése a teljes költségből az előrejelzések szerint 6,2 milliárd dollár lesz – írja a Financial Times.

A vasúti folyosó mentén már megkezdődtek a földmunkák, és amint Peking jóváhagyja a Chinalco beruházását, megkezdődhet a bánya kialakítása. Az első ércet várhatóan 2025-ben szállítják el, és 2028-ra évi 60 millió tonnára nőhet a termelésre, ami a globális tengeri vasércpiac mintegy 5 százalékát teszi ki.

A Rio Tinto által Simandou-ból kitermelni tervezett érc átlagos vastartalma meghaladja a 65 százalékot, ami a világon a legmagasabbak közé tartozik. A vállalat az FT kérdésére közölte: nem tartanak a politikai helyzettől, mivel évtizedek óta jelen vannak az országban. Így 27 év után idén megkezdődhet a föld legnagyobb bányászati projektje.