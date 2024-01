Lassult az informatikusok bérének emelkedése, de továbbra sincs okuk a panaszra

A tavalyi évben az IT-szektor növekedése lelassult, sőt a területet egyfajta elbocsátási hullám is jellemezte, emiatt a kelet-közép-európai régióban is megtorpant a bérek növekedése a Cpl nemzetközi toborzási szolgáltató „CEE Salary Guide 2024” jelentése szerint. A magyar, lengyel, cseh, szlovák és bolgár munkaerőpiacot vizsgáló kiadvány szerint továbbra is fennáll a kereslet az informatikusok iránt, ám a mértéke már nem olyan dinamikus, mint a korábbi években – írja a HR Portál.

Nincs okuk panaszkodni az informatikusoknak, bár a bérük már nem olyan dinamikusan növekszik, mint korábban.

Fotó: Shutterstock

A szektorban dolgozók keresete nagyban függ a tapasztalattól, a betöltött pozíciótól és az országtól is. A Cpl elemzése szerint 2024-ben a legtöbb helyen azonban inkább csak szinten maradtak a bérek az informatikai ágazatban, és csak a legkeresettebb részterületeket jellemezte a fizetések emelkedése.

Az informatikusoknak így sincs okuk panaszkodni, hiszen az átlagos alapbérek a szlovákiai üzletiintelligencia-fejlesztők bruttó 833 875 forintos (2200 euró) szintjétől a lengyel data scientistek (adatelemző) bruttó 2 051 268 forintos (23 500 zloty) szintjéig terjednek. Érdekesség, hogy míg a data scientist pozícióban lévőké a területen a legmagasabb fizetések a régióban, nálunk ők kapják a legkisebb alapbért, havi bruttó 885 ezer forintot.

Magyarországon a C/C++ fejlesztők fizetése a legmagasabb, havi bruttó 1 240 ezer forint,

de millió fölött keresnek a Java és az üzleti intelligencia fejlesztői is.