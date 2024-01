A mesterséges intelligenciával felszerelt drónok tehetik hatékonyabbá a csomagok kézbesítését. A közlekedési dugókat és az időigényes parkolást kikerülve hatékonyabbak és gyorsabbak lehetnek, mint a teherautók.

Fotó: Molnár Péter

Számos vállalat, köztük a Wallmart kiskereskedelmi óráscég is használja a mesterséges intelligenciát a drónos szállításra, illetve az egyre okosabb drónok fejlesztésére. Az Amazon már több mint tíz éve teszteli a drónokat csomagszállításra, és közel két éve szállít drónokkal.

Az Alphabet tulajdonában lévő Wing drónos szállítmányozási cég már olyan technológiát használ, amely képes eldönteni, hogy a drón egy akadályt megkerülve hol tegye le a csomagot.

A vállalat a drónokkal gyorsan, átlagosan fél órán belül képes a kiszállításra – írta a The Wall Street Journal.

A Princeton Egyetem Safe Robotics Laboratory vállalata, amely szállítórobot-megoldásokkal foglalkozik, folyamatos fejlesztéseivel olyan robotlábakkal és -kerekekkel, érzékelőkkel felszerelt robotokat ígér a közeljövőben, amelyek számára a lépcső vagy a járdaszegély sem akadály. A parkolással járó időveszteség kiküszöbölésére is látnak megoldást, hiszen ezek az csomagszállító robotok menet közben a teherautóból ki és be tudnak mozogni – számolt be a The Wall Street Journal.

A hatékonyságnak a biztonság is szerves része

A fedélzeti rendszerekbe épített mesterséges intelligencia a hagyományosnál sokkal gyorsabban és pontosabban figyelmezteti a járművezetőt a veszélyre. Műszerfalba épített kamera követi nyomon a vezető mozdulatait és arckifejezését, és a mesterséges intelligencia, kiszűrve az álmosság jeleit, figyelmezteti a vezetőt.

Az útvonal megtalálásához jelenleg használt szoftvereket is mesterséges intelligenciával korszerűsítenék, ami megkönnyítené a sofőrök számára a kényelmesebb és biztonságosabb útvonalak megtalálását, illetve a sokszor problémás parkolást.