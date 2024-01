Leállítják a problémás Boeing-típus gyártásbővítését, és szigorítanak az előírásokon

További intézkedéseket jelentett be a Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) annak érdekében, hogy a január 5-i repülőgép-balesethez hasonló soha többé ne következhessen be. A szigorítás kiterjed a Boeing Max típusok gyártására és a 737-9-es típusok újra üzembe helyezésére is.

2024.01.25. 10:47 | Szerző: VG