Ha úgy tetszik, selyemzsinórral felérő cikket közölt az egyik legfontosabb baloldali német lap, a Süddeutsche Zeitung a regnáló német kormány válságáról. Ebben az újság a német kancellárt Szociáldemokrata Párt magas rangú, de névtelenséget kérő tisztségviselőire hivatkozva részletesen beszámolt a legnagyobb kormánypárt belső kríziséről.

Megbukott a német kancellár, már csak az a kérdés, ki mondja meg neki: „Olaf! Vége!” Fotó: AFP

Az akár sorsfordító jelentőséggel is bíró cikkben egyebek mellett azt írják, hogy az SPD-ben egyre nő az elégedetlenség a 65 éves Olaf Scholz kancellár munkájával szemben, ami már olyan szintű, hogy

komolyan felmerült a kancellári tisztség átadása a 63 éves védelmi miniszternek, Boris Pistoriusnak.

Ezt a forgatókönyvet az is erősíti, hogy Pistorius messze Németország legnépszerűbb politikusa, miközben Scholz a másik véglet: eddig még egyetlen német kormányfőnek sem volt olyan rossz a megítélése, mint neki. Tény, hogy a friss felmérések szerint a németek csaknem kétharmada (64,3 százalék) azt szeretné, ha Olaf Scholz átadná a kancellári hivatalt Boris Pistoriusnak. Még az SPD támogatói között is szűk többségben vannak azok (47,9 vs. 47,1 százalék), akik támogatják a változást.

Mindez valódi riadalmat szül a szociáldemokraták körében.

Olyannyira, hogy befolyásos SPD-funkcionáriusuk értékelése szerint Scholz kancellársága „helyrehozhatatlanul elveszett”, és már csak az a kérdés, hogy ki mondja a kormányfő szemébe:

Olaf! Vége!

A Süddeutsche Zeitung idéz egy másik SPD-politikust is, aki a párt éves, zárt képviselőcsoporti ülésén elhangzottakat szivárogtatta ki. Eszerint ott úgy írták le az SPD jelenlegi állapotát, mint a Titanic katasztrófáját.

A zenekar még játszik, a jéghegy már látszik, de senki nem csinál semmit.

Egy másik országgyűlési képviselő azt hányta Scholz szemére, hogy megígérte, harciasabb és empatikusabb lesz. De ezt nem tartotta be, éppen ezért nem is lett jobb semmi. A párton belül azzal számolnak, hogy legkésőbb őszre eldől a kancellárváltás, ha Szászországban, Türingiában és Brandenburgban az AfD nyeri a tartományi választásokat. Sokan akkor fognak ráeszmélni, hogy a soron következő, 2025-ös országos voksoláskor elveszítik a Bundestag-mandátumukat. „A megélhetési kérdés pedig mindig dinamizál” – mutatott rá az újság.