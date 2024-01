A 7,5 milliós Hongkong lakosai tavaly év végén rekordot jelentő, 8 millió utazást tettek Kínába. A közeli Sencsen volt a legnépszerűbb célpont a rövid kiruccanásoknál.

Fotó: Hanohiki

Hongkong erőfeszítései a gyengélkedő kiskereskedelmi és vendéglátóipari ágazat felélesztésére egyre nagyobb ellenszéllel szembesülnek, a város néhány menő éjszakai szórakozóhelye pedig egyenesen kong az ürességtől, mivel a lakosok a határon túlra, a szárazföldi Kínába utaznak az olcsóbb vásárlási és szórakozási lehetőségekért.

A bevándorlási hivatal adatai szerint decemberben több mint 7,7 millióan indultak el Hongkongból

a szárazföldön és a kikötőkön keresztül, amelyeket jellemzően a közeli városokba, például Makaóba és Sencsenbe való utazásra használnak. Ez a legmagasabb havi adat a statisztikák gyűjtésének 1984-es kezdete óta.

Az utazások csaknem felét hétvégén és a kétnapos karácsonyi ünnepen tették meg, és az indulások több mint 86 százaléka Hongkong és a szárazföldi Kína közötti határokon keresztül történt. A jüan tavalyi gyengülésének köszönhetően a hongkongiak a fűszeres hotpotra (forró levesspecialitás), hajvágásra és fedett síelésre költik a pénzüket, vagy a Walmart Inc. diszkontáruházláncában, esetleg az alapítójáról, Sam Waltonról elnevezett, exkluzív Sam’s Clubban vásárolnak.

A múltban mindannyian vártuk a hétvégéket és az ünnepeket, mert akkor jött be az üzlet. Most rettegünk, ha ezek közelednek

– mondta a Bloombergnek Ben Leung, a hongkongi engedéllyel rendelkező bárok és klubok szövetségének alapító elnöke.

Csapás csapás hátán

Mindez jókora érvágás a hongkongi szórakoztatóiparnak és kiskereskedelemnek – szemben a rivális Szigapúrral –, hiszen a csúcsponton, 2019 januárjában több mint 5,5 millió kontinentális turista érkezett, és a látogatók a Louis Vuitton és Hermes táskáktól kezdve a kozmetikumokig és a babatápszerekig szinte mindent felvásároltak. A fellendülés azonban gyorsan elapadt, először a demokráciapárti tüntetések hónapjai miatt még abban az évben, majd a szigorú Covid-ellenőrzések három éve alatt.

Fotó: TungCheung

A tavalyi év elején, a vírusszigorítások enyhítése után Hongkong nagy tervekkel és várakozásokkal próbált meg visszatérni a világ színpadára. A látogatók becsalogatását célzó, csillogó kampányok sora azonban elmaradt, a szárazföldi Kína gazdasági lassulása pedig rányomta a bélyegét a hangulatra. A szomszédos Sencsen mellett az adómentes kínai Hainan sziget is különösen vonzó volt a hongkongi és a szárazföldi fogyasztók számára.

Hongkongba decemberben mintegy 2,9 millió kínai látogató érkezett a kontinentális Kínából az összes belépési ponton keresztül, beleértve a repülőtereket is, ami mintegy 43 százalékos csökkenés 2018-hoz képest. A vásárlási szokásokban is jelentős változás tapasztalható, a látogatók elkerülik a luxusközpontokat, és inkább az Instagramon jól mutató kávézókba térnek be.

Fotó: Sam DCruz

A város híres éjszakai életét különösen súlyosan érintette a változás. Leung szerint sok bár és éjszakai klub, amely a Covid előtt egész éjjel nyitva volt, most hajnali 2 óra körül bezár, mert nincs elég vendég.

A népszerű Lan Kwai Fong negyedben egyre több bár tátong az ürességtől, megszaporodott a kiadó üzlethelyiségek száma.

A forgalom nagyjából a Covid előtti szint 60 százalékára tudott csak visszakapaszkodni. Karácsony napján a város éttermeinek forgalma 19 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, a szilveszteri forgalom 10 százalékkal esett vissza – mondta Simon Wong, a Hongkongi Éttermek és Kapcsolódó Szakmák Szövetségének elnöke.

A legfrissebb hivatalos adatok a kiskereskedelmi forgalom stagnálását, lanyhaságát mutatják: áprilisban a 2018-as szint 88 százalékán állt, s ez novemberre sem változott érdemben – 87 százalékot mértek. Ehhez képest Wong szerint a bérleti díjak és a munkaerőköltség jócskán megemelkedett, így nem csoda, hogy sorra mennek tönkre a szórakoztató- és vendéglátóipari vállalkozások.