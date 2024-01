A robusztus makrogazdasági várakozásoknak és az európai vártnál kevésbé negatív következményeinek, valamint a régió nagyjából változatlan költségvetési helyzetének köszönhetően a Moody’s Investors Service stabilnak értékeli a közép- és kelet-európai (KKE) államok hitelképességére vonatkozó kilátásokat – közölte a globális hitelminősítő kedden.

Stabil a régió a Moody’s szerint. Fotó: Shutterstock

Enyhén emelkedik a régió államadósságszintje

A New York-i vállalat elemzésében kiemeli, hogy az energiaválság gazdasági és társadalmi hatásai az eredetileg vártnál kevésbé súlyosak. Emellett a gázellátás kockázatai is várhatóan tovább csökkennek a következő években a magas tárolási szintek és az ellátás diverzifikációja miatt, amit infrastrukturális beruházások és a keresletoldali kiigazítások is segítenek.

A régiós gazdaságokban jelentkező emelkedő belföldi keresletet a főbb kereskedelmi partnerek növekedése és az uniós források is támogatják a szigorú monetáris és költségvetési politika dacára. A kelet-közép-európai államok gazdasági növekedése a 2023-as 0,5 százalékról előreláthatóan 2,5 százalékra gyorsul.

Az adósságmutatók ugyan enyhén romlanak, ám ez nem rontja számottevően a régió költségvetési helyzetét.

A közép- és kelet-európai államadósság-teher mérsékelten, vagyis 1 százalékkal, a GDP 52,3 százalékára emelkedik a tavalyi szintről.

Ugyanakkor mielőtt 2025-ben az adósságszint csökkenő pályára állna, a kamatfizetések aránya az állami bevételekhez viszonyítva idén átlagosan 4,9 százalékon tetőzik, ami 2014 óta a legmagasabb érték. Ebben azonban jelentős különbségek vannak az egyes régiós országok között.

Szilárd a régióban a munkaerőpiaci helyzet is a Moody’s szerint

A Moody’s szerint továbbá a meglehetősen szilárd munkaerőpiac és a szociális juttatások korlátozzák a társadalmi kockázatokat is a térségben. Az uniós alapok feltételrendszere nyomán további strukturális reformok végrehajtására kerülhet sor – véli a társaság, amely arra is kitér, hogy a régió 2024-es választási naptára viszonylag ritka, jószerivel csupán a júniusi európai parlamenti választások tesztelik a lakosság hangulatát.

A régióba irányuló nettó közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) 2022-ben a GDP több mint 3 százalékát tették ki,

és a cég úgy véli, az elkövetkező években is hasonló szinten maradnak a térség kedvező földrajzi pozíciója és a fejlett nyugati országokhoz képest attraktívabb befektetési környezet eredményeként.

A fenti kedvező kilátást viszont kedvezőtlenül érintené, ha a geopolitikai kockázatok - különösen az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban – szignifikánsan növekednének, továbbá, ha a kulcsfontosságú exportországok gazdaságának fellendülése lényegesen elmaradna a várttól, vagy az élelmiszer- és energiainfláció felgyorsulna, ami még szigorúbb monetáris politikához és magasabb finanszírozási költségekhez vezetne.

Hazánkban is javul a büdzsé helyzete

Magyarországgal kapcsolatban a Moody’s legújabb anyagában is rámutat, hogy bár egy kissé zajos, és csupán lépésről lépésre haladó folyamat során, de végül megkapjuk az uniós források túlnyomó részét.

Azt is konstatálták a hitelminősítő elemzői, hogy december közepén az Európai Bizottság 10,2 milliárd euró kohéziós forrást már fel is szabadított Magyarország számára.

Ez az összeg a teljes potenciális kohéziós finanszírozás 47 százalékát, illetve a tavalyi GDP 5,2 százalékát teszi ki.

Negatívumként említik ugyanakkor, hogy az ország - Szlovákiával együtt - középtávon továbbra is kitett az oroszországi energiaimportnak.

A magyar büdzsé hiánya – a lengyelhez és a szlovénhoz hasonlóan - idén mérsékelten magas szinten, azaz a GDP 3,5 százaléka körül alakulhat, ám a következő években mérséklődhet. Ezzel együtt a magyar és a horvát GDP-arányos adósság 2024-ben mintegy 2-3 százalékponttal zsugorodhat, és azt követően is csökkenő pályán maradhat.