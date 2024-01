Hamar alkalmazkodnak a vörös-tengeri válsághoz a konténeres áruszállító cégek, így az egyes vállalatokat érintő alkatrész- és alapanyaghiány hamar megoldódik, ugyanis úgy alakítják át a logisztikai láncot, hogy a hosszabb utak ne okozzanak fennakadást a gyártásban – mondta Tiemen Meester, a DP World kikötőüzemeltető óriás ügyvezető igazgatója.

Fotó: AFP

Sokkal inkább az időzítések sérülnek, mintsem a beszállított mennyiség. Valóban vannak átmeneti zavarok, de a gondok hamar meg fognak oldódni

– hangsúlyozta. Afrika megkerülése, azaz a Vörös-tenger és a Szuezi-csatorna elkerülése 10-12 nappal hosszabbítja meg az Ázsia és Európa közötti hajóutat. A múlt hónapban átirányított hajók közül sok csak a napokban érkezett meg az európai kikötőkbe. Ugyanakkor ahogy alkalmazkodik a rendszer, úgy a szállítási ütemezések is kezdenek majd kisimulni – írja a Bloomberg.

Kezelhető gondok

A just-in-time rendszerben dolgozó vállalatok valós problémákkal szembesülnek. Bővíteniük kell a raktárkészletüket, 10-12 napnyi alapanyagot kell tárolniuk a biztonságos termeléshez. Ha ez teljesül, akkor megoldódik a gond

– mondta a DP World logisztikai igazgatója, Beat Simon. Egyelőre a termelés felfüggesztéséről döntött több érintett is, köztük az esztergomi Suzuki menedzsmentje, amely január 15–21. között függesztette fel a termelést a Duna-parti városban. A Tesla is szünetelteti a Model Y gyártását Berlin melletti Gigafactoryjában, és a Volvo belgiumi üzemében sem kell felvenniük a műszakot a dolgozóknak.

A gyártók döntései megerősítik a DP World elemzését is. Eszerint ugyanis a globális gazdaságot a geopolitikai fejlemények alakítják a leginkább, a nemzetközi kereskedelem árait megemelik, és növelik az ellátási láncok diverzifikálásának szükségességét.

Közben a támadások nem csitulnak,

a húszik ballisztikus rakétával támadtak egy kereskedelmi hajót, szemléltetve, hogy a világkereskedelem legfontosabb vízi útvonala továbbra is veszélyes.

Veszélyes útvonallá vált a Vörös-tenger

Minden nehézség ellenére azonban nem szabad összemosni a koronavírus járvány idején tapasztalt összeomlást a mostani helyzettel. Tiemen Meester szerint akkor gyakorlatilag egyszerre, széles körben állt le az élet, most pedig egy konkrét helyszínre koncentrálódnak a problémák.

Leginkább Európa szenvedi meg a válságot, bár néhány Egyesült Államokba tartó hajó is késik. A török kikötőkbe érkező áru mennyisége csökkent a leggyorsabban a történtek kezdetekor, de hamar visszatért az eredeti mennyiség, immár ott sincs hiány – jelentette ki.

Lesz áru, de mennyiért?

Azt azonban a DP World jelentése is megerősíti, hogy az árak elszállhatnak.

A többletköltségek továbbterhelése kikerülhetetlen, épp egy olyan időszakban, amikor mind a költségek, mind a kockázatok (amelyeknek azonnali költséghatása is van) már amúgy is magas szinten voltak.

A cég számításai szerint a költségek megugrása akár az importált mennyiség csökkenését is eredményezheti. Emellett az is biztos, hogy a cégeknek a megbízhatósági szempontok alapján újra kell értékelniük partnereiket, és végig kell gondolniuk saját ellátási láncaikat is. A jelentésben három hipotetikus forgatókönyvvel számolnak, Kína és az Egyesült Államok viszonyát kiemelten kezelik.

1. A globális vámok 15 százalékkal emelkednek. Kína a legnagyobb vesztes, GDP-je 4,5 százalékponttal csökkenhet.

2. Totális harc a csúcstechnológiában az Egyesült Államok és Kína között. Ebben az esetben Kína GDP-je 1,9 százalékponttal, az Egyesült Államoké pedig 0,9 százalékponttal csökkenne. Emellett a helyzetből még a semlegesnek ítélt országok sem tudnának profitálni.

3. A harmadik forgatókönyv a rivális geopolitikai blokkok teljes szétválásával számol, a gazdasági károk igen széleskörűek lennének. Kína GDP-je 9,1 százalékponttal, az Egyesült Államoké pedig 4,1 százalékponttal esne. A globális gazdasági termelés 4,6 százalékot zuhanna.