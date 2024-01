Decemberben 43,6 pontra emelkedett az euróövezeti építőipari beszerzésimenedzser-index (BMI) értéke a novemberi 43,4 pontról – derül ki a Hamburg Commercial Bank (HCOB) és a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet pénteken publikált felméréséből. A mutató a tavalyi mélypontját októberben érte el, 42,7 ponton.

Fotó: Andreas Arnold / AFP

Mindez azt jelenti, hogy a BMI hónapok óta messze a bővülést a zsugorodástól elválasztó, 50-es határ alatt maradt, mivel a gyenge kereslet közepette a vállalatok továbbra is visszafogták a tevékenységüket. Az új megrendelések 21 hónapja tartó zsugorodása miatt a foglalkoztatás is tovább esett: decemberben az építőipari munkahelyek száma zsinórban a tizedik hónapban csökkent.

Az üzleti várakozások pedig továbbra is erős pesszimizmust tükröztek. Az alacsonyabb kereslet ellenére az inputárak inflációja április óta a legmagasabb szintre emelkedett az előző hónapban. Az euróövezet visszaesését decemberben is a németországi építőipari aktivitás gyengülése vezette, eközben erőteljesen gyorsuló csökkenést regisztráltak Franciaországban is.

Olaszországban viszont tíz hónap enyhe zsugorodás után, az utóbbi három hónapban a növekedést jelző 50 pont fölötti tartományba került az építőipari BMI; decemberben 2022 áprilisa óta a legmagasabbra, 55,2 pontra emelkedett a novemberi 52,9 pontról.