Tony Blair Hasogdzsi megölése és feldarabolása után is szaúdi tanácsadó maradt Botrányba keveredett a brit baloldalt egykor miniszterelnökként megújító Tony Blair. Kiderült, hogy intézete Szaúd-Arábia tanácsadója maradt azután is, hogy 2018-ban a közel-keleti ország trónörökösének tudtával isztambuli konzulátusukon megölték és feldarabolták Dzsamál Hasogdzsi újságírót. Az intézet az elmúlt hat évben is tanácsaival látta el a szaúdiakat a 2030 Vízió, Szalmán herceg modernizációs programja kidolgozásához.