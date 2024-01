A német építőipar válsága a vártnál tovább tart a DIW német gazdaságkutató szerint, amivel az Ifo is egyetért. A DIW szerint a német építőipari ráfordítások idén csökkennek, először a 2008-as pénzügyi válság óta. Az Ifo felmérése alapján pedig történelmi mélyponton van a lakásépítési hajlandóság.

Borúsak a német építőipar kilátásai az idei évre gazdaságkutató intézetek egybehangzó véleménye szerint.

Fotó: MICHAEL BAHLO/AFP

Összességében az idei kilátások igencsak rosszak az ágazat számára, ami annak az ingatlanszektornak sem jelent jót, amely már így is több évtizede nem tapasztalt válságban van.

Klaus Wohlrabe, az Ifo kutatásvezetője úgy látja, hogy a tavalyi rendkívül nehéz év volt a lakásépítőknek, mivel az új megrendelések száma elmaradt a korábbiaktól. A szakértő ezt az építési és kamatköltségek drasztikus emelkedésével, továbbá a gyengébb támogatási lehetőségekkel magyaráz. Ezek véget vetetettek az éveken át tartó ingatlanpiaci boomnak Európában, főként pedig Németországban.

A német kormány 400 ezer új lakásépítésre vonatkozó terve messze nem teljesül, amit a felmérés is alátámaszt. A cég decemberi felmérésében a válaszadók 22 százaléka számolt be lemondott projektekről, míg a társaságok 57 százaléka alacsony rendelésállományra panaszkodott. Mostanra a német építők egy része nem csak adósságot halmozott fel, hanem le is húzta a rolót.

Az építkezések volumene idén várhatóan 3,5 százalékkal 546 milliárd euróra csökken, ami 2025-ben 0,5 százalékos növekedésbe csaphat át

a DIW Reuters birtokába jutott jelentése szerint.

A német építőipari költések utoljára 2009-ben csökkentek, amikor a fejlett világ pénzügyi válságban volt.

Az Ifo felmérése szerint decemberben -56,8 pontra esett a hangulat a lakásépítés terén, ami rosszabb a novemberi -54,4 pontnál. Ez a legalacsonyabb szint azóta, hogy a gazdaságkutatócég 1991 óta készíti a mutatót. A gazdasági kilátások pedig továbbra is elkeserítőek.

Csak hosszú távú projektekre szóló, magas rendelésállomány akadályozhatja meg az építőipar még nagyobb hanyatlását

– összegezte Wohlrabe.

Az ágazat még az ősszel felszólította Olaf Scholz kancellárt, hogy intézkedjen az ingatlanválság megfékezése érdekében.