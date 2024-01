Súlyos kijelentéseket tett Vlagyimir Putyin kedden, amikor az orosz önkormányzatok vezetőivel tárgyalt. Az orosz elnök azt állította, hogy a legutóbbi amerikai választások eredményét meghamisították.

Putyin elmondta, hogyan csalták el az amerikai választásokat (Fotó: Mihail Tereszcsenko/MTI/EPA)

A történtekről az orosz média számolt be. A téma nyilvánvalóan a közelgő 2024-es USA-elnökválasztás kapcsán bír aktualitással, ezért beszélhetett róla most Putyin. De nem csak megfogalmazta a már eddig is ismert vádat, hanem azt is elmondta, hogyan csalták el a 2020-as voksolást. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az illetékes amerikai szervek szerint semmiféle bizonyíték nem támasztja alá, hogy valóban szervezett visszaélésekre került volna sor.

Mindenesetre az orosz elnök állítja, hogy az amerikai választásokat manipulálták a levélszavazáson keresztül. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy

valószínűleg mindent meg lehet hamisítani, ahogyan az előző választásokat is meghamisították az USA-ban a levélben történő szavazás útján.

De az orosz elnök ennél is tovább ment és további részletekkel is szolgált a feltételezett csalásról. Az információ forrását nem megjelölve ugyanis azt is közölte, hogy

Amerikában a szavazólapokat tíz dollárért felvásárolták, kitöltötték és mindenféle ellenőrzés nélkül egyszerűen bedobták az urnákba.

Hogy Putyin mondatainak lesz-e következménye, reagál-e rá az amerikai kormányzat, az rövidesen elválik. Egy biztos: az amerikai kampány zajlik, a orosz fél érdeke pedig, hogy a demokrata vezetés megbukjon. Joe Biden elnök republikánus kihívója jó eséllyel Donald Trump lesz, aki frissen 51 százalékos eredménnyel megnyerte a republikánus előválasztást Iowa államban. A második helyen Ron Desantis floridai kormányzó, a harmadikon Nikki Haley volt amerikai ENSZ-nagykövet végzett.