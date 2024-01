Az Egyesült Államokban a gazdasági aktivitás alig, vagy egyáltalán nem változott a december és január eleje közötti bő egy hónapban – áll egyebek között az amerikai jegybank (Fed) szubjektív állapotfelmérésében, a Bézs könyvben.

A Bézs könyv megállapításait monetáris politikai döntéshozó ülésein veszi figyelembe a Fed nyíltpiaci bizottsága (FOMC). A Fed legközelebb január 31-én határoz a kamatról.

A karácsonyi és újévi ünnepek alatti fogyasztói aktivitás a vizsgált 12 régió többségében megfelelt a várakozásoknak, három körzetben pedig felülmúlta az előrejelzéseket, köztük New Yorkban, ahol a ruházati, játék- és sportszereladások erősek voltak.

A szezonális kereslet miatt megugrott a légi közlekedés Richmond körzetében, bővültek a hitelkártya-kiadások Philadelphiában, több régióban pedig élénkült a turizmus, köztük New Yorkban. A dokumentum szerint valamennyi régióból a feldolgozóipari tevékenység romlásáról érkeztek beszámolók. A választ adók jelezték azt is, hogy a magas kamatok továbbra is nyomást gyakorolnak az autó- és lakáseladásokra, de több térség bizakodó volt a várhatóan közelgő kamatcsökkentés iránt.

A 12 régió közül hétben alig, vagy egyáltalán nem változott az általános foglalkoztatási szint, míg ötben a munkahelyek növekedését visszafogottnak vagy mérsékeltnek minősítették. Gyakorlatilag az összes régió arról számolt be, hogy egyre több jel szerint kezd hűlni a munkaerőpiac, így például csökken a fluktuáció és enyhül a nyomás a bérek emelésére.