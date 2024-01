A 2022-ben induló Temu sikerét mutatja, hogy a weboldal tavaly több, mint 700 százalékkal növelte a forgalmát – írta a Business Insider. Tény azonban, hogy a vásárlói bizalom kiépítésén még dolgoznia kell a cégnek.

Fotó: Riccardo Milani / AFP

A webáruházban nem az ismert nyugati márkák, mint például az Apple vagy az Adidas a jellemzők. Ellenben számos vásárlói visszajelzés szerint a minőség elfogadható ezért az árért, de persze vannak, akik lesújtó véleménnyel vannak a sokszor márka nélküli termékekkel kapcsolatban. Az alacsony árak miatt sokan átverésnek is hiszik a weboldalt – számolt be a Business Insider. Lássuk be, egy 3 dolláros (nagyjából ezer forint) női cipő tényleg gyanút kelthet.

A Temu további érdekessége, hogy a felmérések szerint az alkalmazással az idősebb boomerek és az X-generáció többet vásárol, mint a fiatal Z-generáció. Átlagosan kétszer annyit költenek, mint a fiatalabb generáció tagjai.

Fogyasztói kultúrával foglalkozó cégek és szakemberek is próbálnak magyarázatot találni a jelenségre. Amely lehet a változatos termékkínálat és a kedvezmények, kuponok, de az is, hogy az idősebb korosztály könnyebben bedől a csábító internetes marketingnek, vagy csak mert több pénzük van általában, mint egy fiatalnak, így több mindent megengedhetnek maguknak, számukra többször belefér az, hogy elcsábuljanak, ha meglátnak egy olcsóbb elektronikai cuccot, vagy egy különleges háztartási cikket – írta a Business Insider.