Két szálon is új felfedezéseket tettek a Parkinson-kórral kapcsolatban, amely tízmillió ember mindennapjait keseríti meg. Útközben is megállíthatóvá válhat a betegség, sőt, jelentősen csökkenthető lehet a kialakulás veszélye is.

Először az egyik, aztán mindkét oldali tünetek következnek.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

A tudomány jelen állása szerint gyógyíthatatlan, viszont kezelhető a Parkinson-kór, amelynek legismertebb tünete a végtagrángás. Ősszel még Vlagyimir Putyin orosz elnök kapcsán is erre alapozták, hogy beteg lehet, noha a rángás nem egyértelmű bizonyítéka a Parkinson-kórnak.

Az Alzheimer-kórhoz hasonlóan a Parkinson is idegsejtpusztulásos betegség, sokszor össze is keverik, de fontos különbség, hogy az utóbbit mozgászavarral járó tünetcsoport jellemzi

– mondta dr. Kovács Tibor, Budai Egészségközpont neurológusa. Kifejtette, hogy a Parkinson-kórt a remegéssel szokták összekapcsolni, pedig ez egyáltalán nem igaz, a legfontosabb tünete valójában a meglassult mozgás.

„A beteg tartása görnyedt lesz, a kezeit behajlítva tartja, széles alapon jár, csoszog, lassan fordul, székből nehezen áll fel, az arckifejezése merevvé válik, úgynevezett pókerarca lesz” – folytatta dr. Kovács Tibor.

Hogyan kerülnek az elváltozott sejtek az agyba?

A betegség sokáig, akár húsz-huszonöt évig is fejlődik, majd egyre komolyabbá válik és akár kerekesszékbe is kényszerítheti a beteget. A következőek a fázisok:

fél oldal tünetei, mindkét oldal tünetei, károsodnak az egyenes tartásért felelős reflexek, korlátozottá válik a mozgás, (kerekes) székhez, ágyhoz kötötté válás.

Ennek a gonosz idegrendszeri betegségnek az oka a bélrendszerben rejlik, de az egyelőre kutatási téma, hogy pontosan miként jut el innen az agyba.

Az észak-karolinai Duke University kutatói talán megtalálhatták a választ.

Talán útközben is megfogható lehet a Parkinson-kór.

Fotó: Shutterstock

A legújabb eredmények szerint a bélben található alfa-szinuklein fehérje egy kóros elváltozást követően az idegrendszeren keresztül éri el az agy érzékeny régióit, így alakulnak ki az agyban a Léwy-testeknek nevezett csomósodások – számolt be a Medical Online. Ezek a csomósodások a szakhonlap tájékoztatója szerint nem kizárólag a Parkinson, hanem más demenciát eredményező betegségek tünetei is.

Hátha megállítható útközben

A kísérleteken sejttenyészeteken, valamint egér modellszervezeteken végezték, és azt találták, hogy a bolygóidegen keresztül jutottak fel az agyba a kórosan elváltozott sejtek. Ezen felfedezés nyomán a remények szerint

olyan terápiák válnak kifejleszthetővé, amelyekkel az útvonal blokkolása révén gátolnák meg a betegség kialakulását.

Ennél is tovább mentek Alabamában.

A Parkinson-kór egyelőre nem gyógyítható, csak kezelhető.

Fotó: Shutterstock

A University of Alabama at Birmingham kutatói a vizsgálataik során arra jutottak, hogy a Parkinson-kórra hajlamosító tényezők kiiktatásával elkerülhető lenne a betegség. Ez pedig nem kincstári optimizmus, mivel a genetikai tényezők csak öt-tíz, a környezetiek viszont 90-95 százaléknyi szerepet játszanak a betegségben, utóbbiak kezelésével tehát elejét lehetne venni mindennek.

Négyből egy nő, háromból egy férfi

Összesen 1223 személy adatait elemezték, köztük 808-an voltak parkinsonosak, 415-en pedig neurológiai szempontból egészségesek. A kutatók arra jutottak, hogy két tényező rendkívül veszélyes:

a fejet érő ismételt ütések (például ökölvívók és amerikaifutball-játékosok esetében)

kemikáliákkal (növény-, rovarirtó-szerekkel) érintkezés

Előbbiek duplázzák a Parkinson-kór kialakulásának esélyét, míg vegyszer-kitettséget a betegek 23 százalékánál állapítottak meg. A két emelt kockázatot jelentő faktor a nőknél négyből egy, férfiaknál háromból egy ember esetében játszik szerepet a betegség kialakulásában.