Úgy tűnik, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is érzi, hogy tennie kell valamit, ugyanis csökken a szövetséges erők támogatási hajlandósága. Davosban, a Világgazdasági Fórumon találkozik majd Jamie Dimonnal, a JP Morgan vezetőjével, hogy arról tárgyaljanak,

miképpen tudná Ukrajna „feltölteni a kasszát” és folytatni a háborút - egyre inkább önerőből.

Zelenszkij gondterhelt - lassan harmadik éve tart a háború

A találkozó indokolt, ugyanis a Kijevnek nyújtott létfontosságú segélyek késnek. Eddig több mint 100 milliárd dollár akadt fenn a brüsszeli, és a washingtoni szűrőkön.

A szövetségesek belefáradtak a drága háborúzásba, főként, hogy Ukrajna hónapok óta nem ér el eredményeket a fronton.

A lassan harmadik évébe lépő konfliktust amúgy is háttérbe szorította az Izraeli háború, ami egyre inkább regionális konfliktussá válik, és egy jobban veszélyezteti a világkereskedelmet is, miután a jemeni húszik gyakorlatilag blokád alá vonták a Vörös-tengert, így az áruk nem jutnak el a Szuezi-csatornába, majd Európába.

Már volt kapcsolat a JP Morgannel

Már korábban is kapcsolatban állt az ukrán elnök a New York-i nagybankkal, akkor a Dimonék a rekonstrukciós projektekhez adtak tanácsot a magántőke bevonására. Szeptemberben Mary Erdoes , a JPMorgan vagyonkezelési vezetője azt ígérte, segít Zelenszkijnek, hogy találkozzon az Egyesült Államok pénzügyi vezetőivel, köztük a Citadella vezetőjével, Ken Griffinnel, és a Blackstone menedzserével, Jon Gray-el.

A héten Zelenszkij Viola Amherd svájci elnökkel is folytat majd megbeszéléseket, illetve nyilvános beszédet is mond az évenkénti találkozón. Korábban nemzetbiztonsági tanácsadók is megvitatták a 10 pontos ukrán béketervet. Ezen több mint 80 ország vett részt, köztük több tucat érkezett a „globális délről”, aminek azért van jelentősége, mert eddig ezek az országok nem álltak nyíltan Ukrajna mellé. Ugyan az ukrán diplomácia egy vezetői egyeztetést szeretett volna Davosban ugyanerről, de végül nem tűztek ki konkrét időpontot az ukrán béketerv tárgyalására.

„Túlzottan” optimista befektetők

Túlzónk bizonyulhatnak a befektetők Fed-kamatcsökkentési várakozásai – mondta Philipp Hildebrand, a BlackRock alelnöke, volt svájci jegybankelnök. Hozzátette, az gyors csökkenése hamis biztonságérzetet kelt a piacokon, ugyanis a szolgáltatások ára továbbra is gyorsan nő. Úgy véli, a piaci szereplők csalódni fognak, ugyanis a FED nem fogja indén hétszer csökkenteni a kamatot.

Egyszer rá fogunk jönni, hogy nem olyan egyszerű tartani a 2 százalékos inflációs célokat

– tette hozzá.

Egyáltalán nem garantált idén a kamatcsökkentés, túl optimisták az elvárások

– hangsúlyozta Robert Holzmann, az Európai Központi Bank kormányzótanácsának tagja. Davosban arról beszélt, hogy a geopolitikai konfliktusok miatt magas szinten rögzülhet az infláció, és ezt az EKB nem hagyhatja figyelmen kívül. Közben a piacon hat negyedpontos csökkentésre tippelnek, áprilistól kezdődően, míg a közgazdászok arra számítanak, hogy az összesen négy közül az első júniusban lesz.

Trumpot tartják fenyegetésnek

Ugyan a republikánus elnökjelölt több ezer kilométerre van az alpesi várostól, de Donald Trump esetleges visszatérése az Egyesült Államok elnöki székébe mégis beszédtémát nyújtott a jelenlévőknek. Közben a tengerentúlon Iowa államban elkezdődött az előválasztás, és mindenki megdöbbenne, ha nem Trump nyerne.

„Ült már abban a székben, azt túléltük, most meglátjuk mit jelent” – fogalmazta meg nem túl diplomatikus véleményét Philipp Hildebrand a Bloombergnek. Hangsúlyozta azt is, hogy véleménye szerint Trump esetleges újabb mandátuma egyértelműen fenyegetést jelent.

Al Gore volt amerikai alelnök, aki mostanában leginkább klímavédelmi témákban foglal állást, azt mondt, hogy minden előzetes jel ellenére „nem eldöntött dolog” az amerikai elnökválsztás eredménye, ugyanis nem kell túlbecsülni az iowai választás fontosságát.

Láttunk már olyat, hogy valaki nyert Iowában, aztán eltűnt

– tette hozzá.

Törökök nélkül

Mehmet Simsek török pénzügyminiszter nem utazik el Davosba, ugyanis Erdogan elnök arra kérte országa tisztviselőit, hogy Svájc nyíltan Hamász-ellenes retorikája miatt bojkottálják a Világgazdasági Fórumot. Erdogan döntése miatt a globális befektetők nehezebben tudnak újra kapcsolatba kerülni Törökországgal, miután az évekig tartó nem konvencionális politika elűzte őket onnan. Korábban Klaus Schwab , a fórum alapítója és ügyvezető elnöke elítélte a „Hamász Izrael elleni terrortámadásait”, és a gázai polgári lakosság védelmét szolgáló intézkedésekre szólított fel.