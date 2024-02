Hiába tépázta meg az inflációs hullám világszerte az emberek vásárlóerejét, a privát helikopterek iránti kereslet köszöni, jól van. A luxust megtestesítő közlekedési eszközök iránti igényt jól mutatja Jason Hill példája is, aki gyermekkori vágyát beteljesítve tervezett helikoptert, amelyből még akkor rendeltek 1222 darabot, amikor még el sem kezdődött a gyártása.

Privát helikopter.

Fotó: Getty Images

Igaz, az általa tervezett, ötüléses, karbonszálas helikopter 600 ezer fontos (több mint 270 millió forint) ára kategóriájában kifejezetten olcsónak számít.

Azonban a vásárlóknak 100 ezer font (45 millió forint) vissza nem térítendő letétet is be kellett fizetniük.

A privát helikopterek sikerét az is jelzi, hogy nem csak Hill cégénél szárnyalnak az eladások. A kaliforniai Robinson R66 Turbine-ja is csaknem 14 ezer eladást hozott a cégnek, pedig az ára az 1 millió dollárt (360 millió forint) is eléri – írja a BBC.

Azt a Brit Helikopterszövetség vezetője, Tim Fauchon sem tagadja, hogy a helikoptertartás a gazdagok kiváltsága, ám véleménye szerint akinek drága az ideje, annak megérheti beruháznia ebbe. A privát helikopter ugyanis az egyik leggyorsabb és leghatékonyabb módja a közlekedésnek, ráadásul a tulajdonosok költségeiket is visszanyerhetik, ha bérbe adják helikoptereiket repülőiskoláknak, amikor nem használják a gépeket.

A privát helikopterek versenytársai

A magánhelikopterek azonban hamarosan új versenytársat kaphatnak a függőlegesen le- és felszálló elektromos repülők (Evtol) képében. Ezeket fejlesztőik a régiós és városi közlekedés alternatívájaként hirdetik a szupergazdagok számára, ám

komoly kihívás a hatósági engedélyek megszerzése ezekre a repülőkre.

Az elektromos meghajtásnak köszönhetően az Evtolok olcsóbbak, halkabbak és könnyebbek lehetnek, mint a hagyományos helikopterek, és a karbantartásuk is kevesebb munkát igényelhet. Azt ígérik, hogy idővel a helikopterek kényelme a tömegek számára is elérhetővé válik.

Terjedésüket segítheti, hogy már magánrepülős klubok is rendelnek ilyen eszközöket, például a brazil Embraer Eve nevű leányvállalatától, amely kifejezetten elektromos repülőket gyárt.