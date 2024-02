Meghökkentő orosz–ukrán háborús forgatókönyvet vázolt fel a Pentagon egykori tisztségviselője. Stephen Bryen jelenleg nemzetbiztonsági szakértőként tevékenykedik, korábban az amerikai védelmi minisztériumban töltött be különböző pozíciókat, a miniszterhelyettes asszisztenseként is dolgozott. Jelenleg számos befolyásos lapban publikál, egyebek között a Newsweek és a Washington Times hasábjain is.

Új fővárosa lehet Ukrajnának: Kijev már nem biztonságos. Fotó: Szerhij Dolzsenko

A napokban a Weapons and Strategy katonai blogon írt hosszabb elemzést az ukrán háború lehetséges kimeneteléről. Ebben a közelgő orosz választások kapcsán azt fejtegette, hogy bár Putyin újraválasztása valószínű – már csak azért is, mert kihasználta az erőfölényét az ellenzéki orosz hangokkal szemben –, de az orosz elnöknek szüksége lenne egy egyöntetű lakossági támogatásra. Ennek érdekében pedig

mérlegelhet egy offenzívát,

amelynek során az orosz csapatok a Dnyeper felé nyomulnak, megcélozva Kijevet. Ebben az esetben Stephen Bryen arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajnának új fővárost kell kijelölnie, ugyanis szerinte Kijevben nem tud túlélni az ukrán vezetés.

A szakértő kiemelte: már most is vannak arra utaló jelek, hogy az ukrán kormány nyugatra, jó eséllyel a lengyel határhoz igen közel, mintegy 80 kilométernyire fekvő Lvivbe tenné át a székhelyét. Lviv mindössze egy háromnegyed millió lakosú nagyváros, azonban mintegy 600 kilométerre esik Kijevtől, így pedig kellően messze van az orosz rakétáktól.

A Pentagon volt munkatársa azt is megjegyezte, hogy Lviv védelmét a lengyel légvédelem közelsége miatt is könnyebb abszolválni. Éppen ezért az orosz haderő nehezen tudná célba venni. Hogy mindez mennyire megalapozott teória, az akár heteken belül kiderülhet. Az orosz választásokat ugyanis március közepén tartják. Ha Putyinnak valóban szüksége van a győzelemhez egy orosz támadásra, akkor annak küszöbön kellene állnia.