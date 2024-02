A szankciós politika nem ér célt, a Nyugatra csaphat vissza a bumeráng

Az miniszterei az orosz-ukrán háború kapcsán a héten áldásukat adták a 13. szankciós csomagra, amely immár nem csak a háborút kirobbantó ország, hanem más államok vállalatai ellen is korlátozó intézkedéseket foganatosít. Az európai országok szerint ugyanis az ázsiai és a távol-keleti cégek közvetve segítenek Oroszországnak a fegyverkezésben. Az újabb csomag azonban meglehet, hogy kontraproduktív lesz.

Az ukrajnai háború miatti új szankciók várhatóan ugyanannyit fognak érni, mint a korábbiak: vajmi keveset.

Fotó: Shutterstock

Kína: a szankciók nem működnek

A Global Timesnak nyilatkozó kínai elemzők szerint a szankciókról már bebizonyosodott, hogy hatástalanok, azok nem befolyásolják a háborús fejleményeket. Úgy látják, hogy a Nyugatnak és Kijevnek pragmatikusabban és realistábban kellene kezelnie konfliktusát Oroszországgal.

Wang Yiwei, a kínai Renmin Egyetem Nemzetközi Ügyek Intézetének igazgatója kifejtette, hogy az Európai Unió az Egyesült Államok és Ukrajna nyomására hozta meg a szankciókat. Az amerikaiak ugyanis arra szorítják az európaiakat, hogy több segítséget adjanak a megtámadott államnak és azzal egyidejűleg Oroszországot helyezzék nagyobb nyomás alá.

"Rájöttek, hogy önmagában a katonai segély nem segít Ukrajnának legyőzni Oroszországot, ezért most nyomásgyakorlásként megpróbálják a szankciókat eszkalálni. Ezek az erőfeszítések azonban értelmetlenek és hasztalanok, mert az elmúlt két évben már bebizonyosodott a kudarcuk" – magyarázta Wang a Kínai Kommunista Párt lapjának, aki hozzátette, hogy az ukrajnai korrupció is probléma, ami gátolja, hogy a nyugati katonai segély egy az egyben harci képességgé válhasson.

Li Haidong, a Kínai Külügyi Egyetem tanára szerint pedig

a kínai, az indiai és más országok vállalatainak szankcionálása nem segít Ukrajnának előnyökhöz jutni, ámde visszavetheti az EU és az érintett országok közötti kapcsolatokat.

Hasonló álláspontot fogalmazott meg a nyugati The Economist is a szankciókról. Habár az elmúlt két évben már 16,5 ezernél is több orosz magánszemély, illetve vállalat ellen hoztak korlátozó intézkedést a nyugatiak a Castellum adatai szerint, az orosz hadigazdaság továbbra is töretlen.

A nyugatiaknak nem sikerült elérniük, hogy érezhetően visszaessen az orosz olajbevétel, hogy az országot elvágják a fejlett technológiától, sőt, egyelőre még azt sem érzi a gazdaság, hogy befagyasztották a jegybank külföldön tárolt tartalékait, a bankokat pedig leválasztották a SWIFT fizetési rendszerről.

Oroszország könnyedén kijátssza a szankciókat

A hetilap emlékeztet, hogy a Nemzetközi Valutaalap a háború kezdetén arra számított, hogy 2021 és 2023 között több mint tizedével csökken az orosz bruttó hazai termék. Tavaly októberre viszont kiderült, hogy a kibocsátás csökkenés helyett éppenséggel enyhén emelkedhetett ebben az időszakban.

Az orosz a pandémia idején jobban csökkent, mint a háborús szankciók hatására.

Sok közgazdász azzal érvel, hogy a szankciók hosszabb távon érvényesülnek, ám tavaly újból növekedésnek indult az orosz GDP, habár ennek egyre nagyobb hányadát a hadiipar adja az életszínvonalat megtartó intézkedések kárára, az ország jelenleg továbbra is el tudja látni az ukrán földön harcoló hadsereget.

A Nyugat pedig hiába tesz feketelistáira orosz cégeket és magánszemélyeket, a világ népességének nagy része olyan országokban él, amelyek nem csatlakoztak a nemzetközi szankciókhoz. Noha az unióból Oroszországba irányuló gyakorlatilag lenullázódott, a közép-ázsiai országok, úgymint a volt szovjet tagköztársaság Örményország, Kazahsztán és Kirgizisztán, egyre többet importáltak Európából és továbbítják az árut a szankciók megsértésével az oroszokhoz. Ez utóbbi pedig Orbán Viktor szerint jól jön Európának.

Hiába a legdurvábban szankcionált ország, az orosz gazdaság él és virul A nyugati szövetségesek legveszélyesebb gazdasági fegyvere évek óta aktív, a hatása azonban látszólag egyre gyengébb. Oroszország közel 18 ezer különböző szankció nyomása alatt sem roppant össze, a háború vége pedig még messze van.

A Nyugat kerülőúton is szankcionálná az oroszokat

Ezután nem meglepő, hogy a nyugatiak már azokat is büntetik, akik segítenek Oroszországnak megkerülni a rávonatkozó szankciókat. Az intézkedések három kínai, továbbá egy indiai, Srí Lanka-i, törökországi, thaiföldi, szerbiai és kazahsztáni vállalatot érintenek.

Sajtóértesülés szerint a három kínai vállalat a Guangzhou Ausay Technology, a Shenzhen Biguang Trading és a Yilufa Electronics, míg a hongkongi cég az RG Solutions. A Kommunista Párt lapja szerint nyilvános információk alapján nehéz meghatározni, hogy ezek a vállalatok valóban hozzájárulnak-e az orosz hadműveletekhez Ukrajnában – de erősen vélelmezhető. A kínai bankok mindenesetre már most is óvatosabbak az orosz cégekkel, mert félnek az amerikai megtorlástól.

Kínának is bemosott az EU a 13. szankciós csomaggal Megszavazta az Európai Unió Tanácsa az Oroszország elleni 13. szankciós csomagot. Az új intézkedések már a korábbi szankciókat aláásó, nem orosz cégeket is célba veszik. Négy kínai vállalat is felkerült a feketelistára, ami feszültséget jelenthet az unió és Peking között.

A The Economist arra is rávilágít, hogy hosszú távon az ilyen hatalomgyakorlás lerombolja Amerika befolyását a globális pénzügyi rendszerben, amiből eddig óriási hasznot húzott.

Ha Amerika agresszíven érvényesíti hatalmát, pontosan azokat a feltörekvő országokat idegenítheti el, amelyeket maga mellé akar állítani az egyre széttagoltabb világban. Sőt, a globális pénzügyi rendszert is megrendítheti

– írják. Tavaly először Kínában több nemzetközi ügyletet bonyolítottak le jüanban, mint dollárban.

A nyugati politikai konszenzus miatt hónapok óta megrekedt Ukrajna pénzügyi és katonai segélyezése, az utánpótlás e⁠⁠lapadása miatt pedig az ukránoknak területeket kellett átadniuk az agresszornak. Segélyezés helyett az Oroszország meggyengítésére irányuló intézkedések csábítóak ugyan, de ezek hosszú távon kontraproduktív hatásúak lehetnek.

Nincs varázsfegyver, a pénzügyi hadviselés nem helyettesíti azt, hogy Ukrajnának megküldjük a szükséges pénzt és fegyvereket – összegezte a The Economist.