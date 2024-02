A brit fregattok következő generációja mindössze 50 tengerészből áll majd, mivel toborzási válságban szenved a Királyi Haditengerészet – állítja a Babcock védelmi vállalat. John Howie, a Babcock vállalati ügyekért felelős vezetője elmondta, hogy a technológiai fejlődés várhatóan még tovább csökkenti a személyzeti igényeket, miután a legújabb hajókon ezeket sikeresen csökkentették.

Fotó: Shuterstock

Howie elmondta, hogy az Egyesült Királyság haditengerészete 31-es típusú fregattokat használ, melyeknek a legénysége mintegy 105 tengerészből áll, viszont

a következő generációs 32-es típusú fregattokhoz elegendő lesz 50 fős legénység is.

A Királyi Haditengerészet jelenleg toborzási válságban szenved, emiatt fontolgatják az olyan nagy létszámot igénylő kétéltű rohamhajók leépítését, mint a HMS Albion és a HMS Bulwark – írja a The Telegraph. A haditengerészet mintegy 23 százalékkal maradt el a kívánt toborzási céltól 2023 márciusával bezárólag. Howie továbbá arról is beszámolt, hogy a technológiai fejlesztések enyhíthetik a személyzeti problémákra nehezedő nyomást, és hogy egyes hajókon már így is jelentősen csökkent a legénység száma. A fejlesztéseknek köszönhetően a HMS Queen Elizabeth repülőgép-hordozó körülbelül 750 fős személyzettel tud működni, ami jelentős csökkenés a korábbi többezres legénységhez képest.

A Babcock és a BAE Systems azon cégek közé tartozik, amelyek várhatóan pályáznak a jövőbeni hadihajók megépítésére. Howie arról is beszélt, hogy

a jövőben még ennél nagyobb létszámleépítés következhet, ezt viszont az is befolyásolja, hogy milyen kárelhárítási döntésekkel kell szembenézni a modern harcászat miatt.

A Babcock 31-es típusú fregattjai közül öt jelenleg is gyártás alatt áll. Ezek közül valamennyi 2030-ig szolgálatba is fog állni, felváltva a régebbi 23-as típusú fregattokat.

A Királyi Haditengerészet fregattjai jelenleg a Vörös-tengeren zajló konfliktusokból veszik ki aktívan a részüket. A brit Ambrey tengeri biztonsági cég és az Egyesült Királyság Tengerészeti Kereskedelmi Műveleti Ügynöksége (UKMTO) korábban közölte, hogy a Marshall-szigetek lobogója alatt közlekedő, görög tulajdonú ömlesztettáru-szállító hajót két alkalommal is célba vették rakéták, miközben áthaladt a Bab el-Mandeb-szoroson. A jelentések szerint a hajót eltalálták, és a jobb oldala megsérült – mondta Ambrey.