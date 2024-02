Ukrajna az idén olyan nagy hatótávolságú drónok ezreit fogja gyártani, amelyek képesek lesznek elérni Oroszország távoli térségeit is – jelentette be Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettes, digitális fejlesztési miniszter, írta meg a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál. A tárcavezető elmondta, hogy jelenleg tíz olyan cég működik Ukrajnában, amelyek drónjai képesek elérni Moszkvát és Szentpétervárt is.

Jelentősen megnövelné dróngyártó-kapacitását Ukrajna.

Fotó: Sergei Supinsky / AFP

Fedorov a harci drónok gyártásával kapcsolatban kihangsúlyozta, hogy rohamosan bővül az önmegsemmisítő drónok kategóriája 300, 500, 700 és 1000 kilométeres hatótávolsággal, miközben ezek a kategóriák két évvel ezelőtt még nem is léteztek.

Kijev az állami BRAVE1 kezdeményezés keretében csaknem 2,5 millió dollár (900 millió forint) támogatást gyűjtött össze a hadiipari startup cégek számára 2023-ban, és ennek az összegnek mintegy tízszeresét tervezik elkülöníteni erre az idén.

Az orosz–ukrán háború során minden korábbinál nagyobb szerep hárul a drónokra. Miközben Oroszországban a dróngyártás döntő részben állami kézben van, addig Ukrajnában a magánvállalatok dominálnak a pilóta nélküli harceszközök termelésében.

A digitális fejlesztési miniszter elmondta azt is, hogy tavaly minden típust egybevetve összesen több mint 300 ezer drónra adtak le rendelést, és több mint 100 ezret küldtek a frontra.

Ezekbe nem számolták bele az önkéntes adományokat, amelyek szintén jelentős hozzájárulást jelentettek Fedorov szerint.

Orosz harci drón zuhant le Moldovában A moldovai hatóságok arról számoltak be, hogy egy orosz harci drón zuhant le az ország területén. A robbanóanyagot sikeresen megsemmisítették, mielőtt kárt okozhatott volna.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban elmondta, hogy 2024-ben Ukrajna egymillió darab, úgynevezett élőképes, FPV-drónt szeretne gyártani, amelyek viszonylag olcsón előállíthatók, és a háborúban mindkét fél nagy számban veti be őket a frontvonalakon.

Ukrajna közel húszezer drónkezelőt képzett ki, mióta elindította vonatkozó katonai kiképzőprogramját 2023-ban az ország mintegy 20 magániskolájában.