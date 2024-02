Nehezebbé válik Emmanuel Macron elnök számára megvalósítani a terveit, javítani Franciaország hosszú távú gazdasági kilátásait, és helyreállítani a deficites államháztartást, miután a kormány csökkentette a növekedési kilátásokat.

Nehezebb Emmanuel Macron terveinek megvalósítása.

Fotó: AFP

Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter egy hétvégi interjúban jelentette be , hogy 2024-ben a a korábban várt 1,4 százalék helyett csak 1 százalékkal bővül majd a kormány friss prognózisa szerint. A gyengébb növekedés miatt a kabinet kénytelen tízmilliárd euróval visszavágni a kiadásokat, hogy az ígéretének megfelelően csökkentse a költségvetési hiányt. (Egy euró 389,1 forint.)

„A felelősség elve azt jelenti, hogy a megfelelő pillanatban kell cselekedni, szigorúan, de brutalitás nélkül, hogy kézben tartsuk az államháztartást, a hiányt és az adósságot” – fogalmazott Le Maire. Thomas Cazenave költségvetési miniszter azonban hétfőn azt mondta, hogy

a kormánynak jövőre „nagy valószínűséggel” még az ideinél is többet, legalább 12 milliárd eurót kell megtakarítania.

A francia növekedési kilátások romlása nagy csapás Macron számára. Az államfő eddig kitartott amellett, hogy a költségvetést megszorítások és adóemelések nélkül, az erősebb gazdasági növekedésre támaszkodva hozzák helyre az üzletbarát és munkaerőpiaci reformok révén – emlékeztetett a Bloomberg.

Elkötelezett vagyok amellett, hogy nem emelem az adókat

– hangsúlyozta most is Le Maire, aki Macron megválasztása, 2017 óta tölti be a gazdasági miniszteri posztot. „Csökkentettük az adókat, és nem fogunk eltérni ettől az irányvonaltól. A franciák nem bírnak elviselni több adót” – tette hozzá.

Ez a hozzáállás azonban egyre tarthatatlanabbnak tűnik, miután a kiadások megugrottak a koronavírus-járvány, majd az ukrajnai háború miatt kialakult miatt. Az S&P Global Ratings decemberben negatívon hagyta Franciaország hitelminősítési kilátásait, és figyelmeztetett, hogy rontani is fogja valamikor az idén a kormányzati kiadásoktól és a gazdaság teljesítményétől függően.

Tovább rontja Macron gazdasági stratégiájának esélyeit az is, hogy tavaly nőtt a és a pénzügytől az építőiparig egy sor szektor tervez további elbocsátásokat.

Egy sor szektorban, így az építőiparban is jelentős elbocsátásokat terveznek.

Fotó: AFP

Franciaország szeptemberben jelentette be a magas kezelésének első lépését 16 milliárd eurónyi megtakarítással, hogy a tavalyi 4,9 százalékról 2024-re a GDP 4,4 százalékára csökkentse a hiányt. Ennek a nagy része a háztartásoknak és a cégeknek az energiaválság alatt nyújtott tetemes támogatások visszavonásából származik majd, és a terv az erősebb gazdasági növekedésre támaszkodik.

Le Maire emlékeztetett, hogy a visszavágott növekedés figyelembe veszi az új geopolitikai kontextust. Az utóbbira példaként említette az ukrajnai és közel-keleti háborút, a kínai lassulást és a németországi recessziót. Ezek mind negatív hatással vannak a francia gazdaságra, amely 2023 utolsó negyedévében stagnált.