A német Verdi szakszervezet csaknem az egész országra kiterjedő tömegközlekedési sztrájkot hirdetett meg a jövő hétre, az idén már második alkalommal. A sztrájk hétfőtől március 2-ig, szombatig tart – áll a szolgáltatási szektor munkavállalóit képviselő Verdi (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) szakszervezeti szövetség közleményében.

Idén nem először sztrájkolnak a közlekedési dolgozók Németországban.

Fotó: AFP

Az egyes szövetségi államokban ebben az időszakban különböző napokon – főként egész napos és többnyire többnapos – sztrájkokra kerül sor

– tette hozzá a Verdi kommünikéje.

Amint azt a szakszervezet csütörtökön Berlinben bejelentette, a munkabeszüntetést hétfőtől szombatig különböző helyeken és napokon tervezik, a fő sztrájknap pedig március elseje, péntek lesz. Bajorország az egyetlen szövetségi tartomány, amely nem érintett. A figyelmeztető sztrájkok valószínűleg több ezer busz-, metró- és villamosjárat törléséhez vezetnek majd. Az elővárosi vonatok többségét a sztrájk nem érinti, mivel azokat általában a német vasúttársaság, a Deutsche Bahn üzemelteti, amely jelenleg a Verdi helyett a mozdonyvezetők szakszervezetével, a GDL-lel tárgyal új kollektív szerződésről. Idén egyébként már volt vasúti sztrájk Németországban.

Christine Behle, a Verdi alelnöke szerint a sztrájkokra nyomásgyakorlás miatt van szükség a tárgyalások beindítása érdekében. A Verdi egyebek mellett rövidebb munkaidőt szeretne kiharcolni a munkavállalóknak anyagi veszteségek nélkül, valamint hosszabb pihenőidőt a műszakok között, illetve több szabadnapot vagy magasabb fizetést a szabadnapokra. A Verdi az akcióval a munkavállalók terheinek csökkentése mellett a tömegközlekedési munkahelyeket is vonzóbbá kívánja tenni. A német tömegközlekedési vállalatok általában tartós munkaerőhiánytól szenvednek, különösen buszvezetőket találnak nehezen.

A Verdi február 2-án több helyen megbénította a helyi tömegközlekedést. A szakszervezet szerint akkor több mint nyolcvan város és mintegy negyven járás volt érintett.

A jövő hétre meghirdetett figyelmeztető sztrájk következményei valószínűleg régiónként nagyon eltérők lesznek. Berlinben például a munkabeszüntetés alatt várhatóan nem közlekednek a metrók, buszok és villamosok. A Verdi szerint a figyelmeztető sztrájkban való részvételre mintegy 90 ezer munkavállalót szólítottak fel. A február 2-i sztrájk különösen Észak-Rajna–Vesztfáliát érintette, ahol a 90 ezer munkavállaló egyharmada dolgozik.

Kiürülhetnek a buszmegállók a munkabeszüntetés miatt. Fotó: AFP

A Német Közlekedési Vállalkozások Szövetsége (VDV) szerint 2030-ig az egész ágazatban mintegy 80 ezer munkavállaló fog nyugdíjba vonulni. A VDV szerint az autóbusz- és vasúttársaságoknál különösen magas a baby boomerek, azaz a háború utáni időszak korosztályából származó alkalmazottak aránya. A szövetség becslése szerint 2030-ig mintegy 110 ezer új munkavállalót kell majd felvenni.

Nemcsak a földön van baj a németeknél, idén már a légi közlekedést is megbénították az elégedetlen munkavállalók. Akkor Magyarországot is érintő Lufthansa-járatokat is törölni kellett.