A kínai vállalatok az egyre magasabb fogyasztói igényeknek megfelelően egyre tökéletesebben utánoznak szolgáltatásokat és híres márkákat. Pekingben már évekkel ezelőtt lehetett találkozni hamis Apple Store-okkal, ahol valódi iPhone-t lehetett kapni. Azonban a hamisítványok rengeteg bonyodalmat okozhatnak a globális vállalatoknak, amelyek évtizedek óta küzdenek márkáik és hírnevük Kínában való megvédéséért. Most úgy tűnik, hogy megfordult a helyzet, és a kínai cégeket is előszeretettel másolják.

Fotó: AFP

Sajtos habtea

A Heytea kínai teaitallánc, amelyet 2012-ben alapítottak, és amely Kínán kívül Szingapúrban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, az Egyesült Államokban árulja jellegzetes sajtos teáját, nemrégiben szembekerült szingapúri hasonmásával, az ugyancsak sajthabos teát értékesítő és nagyon hasonló logót használó Heeteával. Még a szingapúri szellemi tulajdonjogi hivatal is a kínai cég mellé állt, és 2021-ben érvénytelenítette a Heetea védjegyét, a logó feltűnő hasonlóságaira hivatkozva – írta a The Wall Street Journal.

A logóval volt a baj a Luckin Coffee kínai kávézólánc esetében is, amely olyan gyors ütemben bővült 2017-es alapítása óta, hogy mindössze két év alatt meghaladta a Starbucks kávézók számát Kínában, és nemrégiben nyitotta meg első üzletét New Yorkban. Jelenleg egy azonos nevű thaiföldi márkával harcol. A hasonmás cég nem fektetett túl sok energiát a logó újragondolásába, hiszen az eredeti – kék háttérben jobbra néző fehér szarvas – analógiájára alkotta meg saját logóját, egy fehér alapon balra néző kék színű szarvassal – számolt be a The Wall Street Journal.

Mivel Kína a világ legfontosabb növekvő piaca a fogyasztási cikkek terén, nem meglepő, hogy egyre több kínai vállalat helyezi át székhelyét a tengerentúlra és világszerte, hogy ismert nemzetközi márkává váljon.

A nemzetközi piacokon való terjeszkedéssel és sikerekkel együtt jár az is, hogy most nekik kell szembenézniük a hamisításokkal. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a szellemi tulajdonuk védelmét kérő kínai vállalatok száma – írta az amerikai lap.