Szerbiában az elektromos autókra való áttérés még mindig gyermekcipőben jár. Ennek több oka van, az egyik, hogy kevés a töltőállomás. Ezen is szeretnének változtatni, egy új törvényi előírás javaslatában szerepel, hogy minden negyedik nyilvános parkolóban, illetve minden harmadik olyan parkolóban, mely üzleti vagy bevásárlóközponthoz tartozik, elektromos töltőállomást kell létesíteni.

A gyorsforgalmú autóutak mellett minden benzinkútnak rendelkeznie kell elektromos töltővel, melyek egyszerre négy jármű akkumulátorának töltését teszik lehetővé. Az autóutak mentén éppen most van folyamatban 16 ilyen töltőállomás kiépítése, az újonnan épülő szakaszokon még hetet építenek ki. Az autóutak pihenőpontjain további mintegy 300 töltő elhelyezése van tervben. Goran Vesic közlekedési miniszter jelentette be azt is, hogy így egyfajta „zöldoázisokat” létesítenek a pihenőpontokon, mivel napelemek biztosítják majd az ellátást.

A szerb kormány emellett rendeletet hozott az új elektromos járművek vásárlásának támogatásáról, amire az államkasszában 170 millió dinárt irányoztak elő. A villanyjárművek állami támogatású vásárlására természetes és jogi személyeknek, valamint vállalkozóknak van joguk. A kérelmeket a Környezetvédelmi Minisztériumhoz kell benyújtani október 31-ig. A támogatás elektromos moped vagy könnyű tricikli esetében 250 euró dinárellenérték. Elektromos motorkerékpár, oldalkocsival ellátott motorkerékpár, nehéz tricikli, valamint könnyű és nehéz négykerekű motorkerékpár (quad) esetében 500 eurónak megfelelő dinárösszeg. A személygépkocsikra a legmagasabb összegű támogatás, azaz 5000 euró igényelhető. Tavaly még a hibrideket is támogatta az állam, idén már csak a tisztán elektromos járművekre igényelhető állami szubvenció.