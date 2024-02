Sosem látott ütemben nőtt a világon 2022-ben az ökoterületek mérete – összegez a World of Organic Agriculture című statisztikai évkönyv, amelynek 25. kiadását a Nürnbergben megtartott BioFachon mutatták be. 2021-hez képest 26,6 százalékos a globális területbővülés, és világszinten nőtt a kereskedelmi forgalom is 12,8 százalékkal. Terjed tehát az ökogazdálkodás – idehaza is.

Terjed az ökogazdálkodás világszinten. Fotó: Shutterstock

A BioFach a biovilág legnagyobb nemzetközi találkozója, hagyományosan itt mutatják be az ökológiai gazdálkodás legfrissebb globális statisztikai adatait, kelet-közép-európai miniszteri konferencia zajlik, és persze több száz kiállító prezentálja újdonságait a szakmai látogatók ezreinek.

Súlyos csapás volt az infláció

A svájci ökológiai mezőgazdasági kutatóintézet (FiBL) és az ökogazdálkodók nemzetközi szövetsége (IFOAM) által kiadott, 2022-t feldolgozó statisztikai évkönyv szerint az ökoterületek bővüléséhez elsősorban a következő országok járultak hozzá mezőgazdasági területek bevonásával:

Ausztrália több mint 17 millió,

India 2 millió,

Görögország pedig 390 ezer hektárral.

Az Európai Unióban 5,1 százalékkal nőtt az ökológiai mezőgazdasági területek mérete, így összesen 16,9 millió hektáron folyt biogazdálkodás. Az ökológiai területek aránya ezzel először haladta meg az előző évhez képest a mezőgazdasági területek 10 százalékát az Európai Unióban (a pontos érték 10,4 százalék), ami mérföldkő az ambiciózus 25 százalékos célkitűzés felé, amelyet 2030-ig irányzott elő az Európai Bizottság.

Tizenöt európai ország számolt be arról, hogy termőterületének legalább 10 százalékán ökológiai termesztés folyik, Magyarországon 2022-ben 6,3 százalék volt ökológiai művelésben

a KSH adatai szerint. A területi arányokat foglalja össze az alábbi ábra, amely látványosan mutatja be az ezredforduló óta tapasztalható meredek emelkedést is:

A folyamatos növekedés bizakodásra ad okot, még akkor is, ha az élelmiszerpiacokat súlyosan érintő inflációs és kereskedelmi hatások következtében a biotermékek kiskereskedelmi forgalma most először enyhe, 2,8 százalékos csökkenést mutat Európában. A globális kereskedelmi trendek azonban továbbra is növekedést mutattak.

EU-szintű szabályozás Ukrajnában is

2022-ben a biotermékek piaca közel 135 milliárd eurót ért el. A világ vezető piaca 56,6 milliárd euróval továbbra is az Egyesült Államok, amelyet 15,3 milliárd euróval Németország és 12,4 milliárd euróval az új harmadik helyezett, Kína követ.

Míg Európa több országában kereskedelmi szempontból visszaesés volt tapasztalható, addig Kanadában (9,7 százalék) és az Egyesült Államokban (4,4 százalék) nőtt a biotermékek kiskereskedelmi forgalma. A svájciak költötték a legtöbbet bioélelmiszerekre, átlagosan 437 eurót fejenként, és továbbra is Dániában volt a legmagasabb a bioélelmiszerek piaci részesedése, a teljes élelmiszerpiac 12 százaléka.

Az Európai Unióban már tíz százalék feletti az ökogazdálkodás területaránya. Fotó: Shutterstock

A BioFachon sor került a hagyományos, a kelet-közép-európai országok ökogazdálkodási trendjeit és eredményeit bemutató szekcióra, amelyet az ÖMKI ügyvezetője, Drexler Dóra moderált. Ebben a blokkban Markijan Dmitraszevics agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszterhelyettes elmondta:

Ukrajnában a háború okozta nehézségek ellenére 2023-ban bevezették az EU ökológiai rendeletével egyenértékű szabályozási rendszert,

így a jövőben az EU-ba irányuló biotermék-kereskedelemnek már nem lesz akadálya. Bár az EU országaiba irányuló bioélelmiszer- 2022-es mennyisége és értéke megegyezett a 2021-es adatokkal, 2023-ra a háború nemcsak a belföldi piacon eredményezett mintegy 36 százalékos csökkenést Ukrajnában, hanem a tanúsított területek, vállalkozások és az export visszaesését is okozta.

Terjed az ökogazdálkodás itthon is – nagyratörőek a tervek

Ökrös Oszkár, az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára bemutatta, hogy a közös agrárpolitika stratégiai terve keretében milyen támogatásokkal ösztönzik a gazdálkodókat az ökológiai gazdálkodásra való áttérésre, hogy elérjük a 2027-re kitűzött célt, a biogazdálkodással művelt területek megduplázását. Ezt szolgálja a Nemzeti cselekvési terv az ökológiai gazdálkodás fejlesztéséért című szakpolitikai anyag végrehajtása, amely több terület fejlesztésén keresztül támogatja a kitűzött célok elérését, ide tartoznak a következők:

hazai feldolgozóipar,

piac,

zöldközbeszerzések,

az ökológiai termékek bevezetése a közétkeztetésbe.

Az Ökológiai Gazdálkodók Európai Szövetsége (IFOAM Organics Europe) bejelentette azt is, hogy 2024-ben Magyarország ad otthont az Európai Ökogazdálkodási Konferenciának (European Organic Congress).