Az Tanácsa elfogadta az euróban történő azonnali átutalásokat lehetővé tevő rendeletet az EU-ban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban – közölte az uniós tanács hétfőn. A brüsszeli közlemény szerint az azonnali fizetésről szóló rendelet lehetővé teszi, hogy az utalást követően az összeget tíz másodpercen belül jóváírják a magánszemélyek és a vállalkozások számláin a nap bármely szakában, munkaidőn kívül is, függetlenül attól, hogy az utalás országon belüli vagy egy másik EU-tagállamba irányul.

Az azonnali átutalás egy lehetőség, teljesítése nem automatikus. Az EU-ban letelepült olyan fizetési szolgáltatók, amelyek szabványos, euróban történő átutalást biztosítanak, kötelesek felajánlani az azonnali fizetések euróban történő küldését és fogadását. A díjak ez esetben sem lehetnek magasabbak, mint a normál átutalások díjai. A közlemény kiemelte:

az új szabályok javítani fogják az európai gazdasági és pénzügyi szektor stratégiai autonómiáját, mivel segítenek csökkenteni az unión kívüli országok pénzügyi intézményeitől és infrastruktúráitól való túlzott függőséget.

A vállalkozások továbbá jobban kézben tudják tartani pénzforgalmukat. Ezenkívül az azonnali fizetéssel a kereskedők csökkentik működési költségeiket és jobb szolgáltatást tudnak nyújtani, például azonnali visszatérítést. A jogszabály célja továbbá annak biztosítása, hogy az EU lépést tartson a technológiai fejlődéssel, védje a pénzügyi rendszert és a gazdaságot a szervezett bűnözéstől.

Az azonnali fizetést biztosító szolgáltatóknak ellenőrizniük kell, hogy a kedvezményezett IBAN-száma és neve megegyezik-e, valamint figyelmeztetnie kell az esetleges hibákra vagy csalásra a tranzakció előtt. Ez a követelmény a rendszeres transzferekre is vonatkozik majd.

A pénzforgalmi szolgáltatónak haladéktalanul át kell váltaniuk a tranzakció összegét euróra, ha a fizetés nem eurós számláról érkezik.

Szeptember elsejétől duplájára, 10 millióról 20 millió forintra emelkedett az azonnali fizetési rendszerrel indítható átutalások maximális összege. Ez mindenképpen jelentős lépés a világszinten is kuriózumnak számító hazai innováció életében, ám az ügyfelek részéről is nagyobb körültekintést igényel. Nagyobb összeg esetén nagyobb lehet egy esetleges téves utalással elszenvedhető kár összege is.